Avrupa Parlamentosu Juncker Planı’nı uzatacak

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde en iyi ekonomik ve sosyal geri dönüşüm sözü veren daha fazla proje finanse edebilmek için Avrupa Stratejik Yatırımlar Fonu’nu 2020’ye kadar uzatmayı oylayacak.

Avrupa Komisyonu İstihdam, Büyüme, Yatırım ve Rekabetten Sorumlu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen geçen hafta Kıbrıs’ın Avrupa yatırım planlarından yararlanmak için daha fazla çalışması gerektiğini söylemişti.

Lefkoşa’daki bir etkinliğe görüntülü mesajla katılan AB Komiseri Katainen, Kıbrıs’ın GSYH oranına göre Avrupa Stratejik Yatırımlar Fonu’nda (EFSI) faydalanan ülkeler arasında sondan ikinci olduğunu kaydetmişti.

Bu fonlardan daha fazla faydalanma alanı bulunduğunu, Kıbrıs’taki turizm, enerji, yenilenebilir enerji, ayrıca araştırma gelişim ve yenilik gibi birçok sektörün Fondan faydalanabileceğini belirten Jyrki Katainen, “Sizi iyi projelerle gelmeye ve bunları Avrupa Yatırım Bankası’na sunmaya davet etmek istiyorum” demişti.

Juncker Planı olarak da bilinen EFSI, piyasa başarısızlıklarının telafisi için başka türlü desteğe olanak tanımayan yüksek risk profiliyle 500 milyar avroyu hareketlendirmeyi amaçlıyor.

Parlamento ve üyeler arasındaki anlaşmaya göre, yatırımların ayrıca özellikle gençler ve ekonomik yönden zayıf AB bölgeleri için istihdam yaratmayı hızlandırması da gerekiyor.

Avrupa Yatırım Bankası tarafından uygulanan EFSI, 2015’te önce 3 yıllık olarak reel ekonomideki yatırımlar için en az 315 milyar avroyu hareketlendirmek için kuruldu. Daha sonra Avrupa Komisyonu, 500 milyar avroluk yatırım hedefine ulaşabilmek için fonun süresini Avrupa Birliği’nin şimdiki Çok Yıllı Mali Çerçeve’nin sonuna, Aralık 2020’ye kadar uzatmasını önerdi.