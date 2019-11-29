Avrupa Parlamentosu ‘iklim acil durumu’ ilan etti

Avrupa Parlamentosu önümüzdeki hafta Madrid’de düzenlenecek

BM İklim Konferansı öncesinde Avrupa Birliği genelinde “iklim acil

durumu” ilan etti. CDU’lu vekiller ise ifadenin Nazi Almanyası’nı

hatırlattığı görüşünde.

Avrupa Parlamentosu (AP) önümüzdeki hafta Madrid’de

düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Konferansı öncesinde iklim değişikliği

konusunda duyarlılığı artırmak amacıyla hazırlanan bir karar tasarısını kabul

etti. Strasbourg’da yapılan oylamada Parlamentodaki milletvekillerinin büyük

bölümü iklim değişikliğinin dramatik etkileri nedeniyle Avrupa Birliği

genelinde “çevre ve iklim acil durumu” ilan edilmesi yönünde oy

kullandı. Bu bağlamda Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve üye ülkelere iklim

koruma konusunda daha aktif olmaları için talepte bulunulması hedefleniyor.

Tasarı uyarınca AP, 2030 yılına kadar karbondioksit

emisyonunu düşürme hedefini 1990 yılına oranla yüzde 40 yerine yüzde 55

azaltmayı öngörüyor. Ayrıca AB’nin en geç 2050 yılına kadar “iklim

nötr” hedefine ulaşmak için çaba göstermesi planlanıyor. Sosyal Demokrat

Partili (SPD) Milletvekilli Delara Burkhardt’ın Avrupa genelinde nükleer

enerjiden vazgeçilmesi talebi ise kabul görmedi.

Tasarıyı sunan liberal milletvekili Pascale Canfin, kararı

memnuniyetle karşıladığını belirtti ve bu sonucun “gerek vatandaşlara,

gerekse dünyanın geri kalanına güçlü bir mesaj” olduğunu vurguladı.

Avrupa Parlamentosu’nun Alman Hristiyan Birlik Parti’li

(CDU) Milletvekili Markus Ferber ise Nazi Almanyası’nda yaşananlara gönderme

yaparak kullanılan “acil durum” ifadesine sert bir biçimde karşı

çıktı. Markus Ferber, “Bugün iklim konusunda acil durum çağrısı yapan,

demokratik anlamda meşruluğu olmayan kararların alınmasından başka bir şey

talep etmemektedir ve demokratik hakları yürürlükten kaldırmayı

hedeflemektedir” diye konuştu. Nazi Almanyası’nda yaşananlara atıfta

bulunan Ferber, “Bu insanlar ya neden bahsettiklerini bilmiyor ya da

demokratik süreçleri devreden çıkartmayı meşru görüyorlar” ifadesini

kullandı.

CDU’lu bir diğer milletvekili Peter Liese de acil durum

ifadesinin Almanya’da Hitler’in göreve gelerek demokrasiyi ortadan kaldırmasını

ve basın özgürlüğü gibi temel hakları sınırlamasını hatırlattığını belirtti.

Liese ifadenin “öncelikle korku yarattığını, buna ek olarak Avrupa’nın

karşılayabilecek durumda olmadığı beklenti ve acil önlemlere” atıfta

bulunduğunu savundu.

Almanya’da, 1933 yılının Şubat ayında dönemin cumhurbaşkanı

Paul von Hindenburg’un yayınladığı acil bir yönetmelikle temek haklar

sınırlanmış ve bu durum yeni atanan Başbakan Adolf Hitler’in gücünü

perçinlemesine neden olmuştu.

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