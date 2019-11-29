Avrupa Parlamentosu ‘iklim acil durumu’ ilan etti
Avrupa Parlamentosu önümüzdeki hafta Madrid’de düzenlenecek
BM İklim Konferansı öncesinde Avrupa Birliği genelinde “iklim acil
durumu” ilan etti. CDU’lu vekiller ise ifadenin Nazi Almanyası’nı
hatırlattığı görüşünde.
Avrupa Parlamentosu (AP) önümüzdeki hafta Madrid’de
düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Konferansı öncesinde iklim değişikliği
konusunda duyarlılığı artırmak amacıyla hazırlanan bir karar tasarısını kabul
etti. Strasbourg’da yapılan oylamada Parlamentodaki milletvekillerinin büyük
bölümü iklim değişikliğinin dramatik etkileri nedeniyle Avrupa Birliği
genelinde “çevre ve iklim acil durumu” ilan edilmesi yönünde oy
kullandı. Bu bağlamda Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve üye ülkelere iklim
koruma konusunda daha aktif olmaları için talepte bulunulması hedefleniyor.
Tasarı uyarınca AP, 2030 yılına kadar karbondioksit
emisyonunu düşürme hedefini 1990 yılına oranla yüzde 40 yerine yüzde 55
azaltmayı öngörüyor. Ayrıca AB’nin en geç 2050 yılına kadar “iklim
nötr” hedefine ulaşmak için çaba göstermesi planlanıyor. Sosyal Demokrat
Partili (SPD) Milletvekilli Delara Burkhardt’ın Avrupa genelinde nükleer
enerjiden vazgeçilmesi talebi ise kabul görmedi.
Tasarıyı sunan liberal milletvekili Pascale Canfin, kararı
memnuniyetle karşıladığını belirtti ve bu sonucun “gerek vatandaşlara,
gerekse dünyanın geri kalanına güçlü bir mesaj” olduğunu vurguladı.
Avrupa Parlamentosu’nun Alman Hristiyan Birlik Parti’li
(CDU) Milletvekili Markus Ferber ise Nazi Almanyası’nda yaşananlara gönderme
yaparak kullanılan “acil durum” ifadesine sert bir biçimde karşı
çıktı. Markus Ferber, “Bugün iklim konusunda acil durum çağrısı yapan,
demokratik anlamda meşruluğu olmayan kararların alınmasından başka bir şey
talep etmemektedir ve demokratik hakları yürürlükten kaldırmayı
hedeflemektedir” diye konuştu. Nazi Almanyası’nda yaşananlara atıfta
bulunan Ferber, “Bu insanlar ya neden bahsettiklerini bilmiyor ya da
demokratik süreçleri devreden çıkartmayı meşru görüyorlar” ifadesini
kullandı.
CDU’lu bir diğer milletvekili Peter Liese de acil durum
ifadesinin Almanya’da Hitler’in göreve gelerek demokrasiyi ortadan kaldırmasını
ve basın özgürlüğü gibi temel hakları sınırlamasını hatırlattığını belirtti.
Liese ifadenin “öncelikle korku yarattığını, buna ek olarak Avrupa’nın
karşılayabilecek durumda olmadığı beklenti ve acil önlemlere” atıfta
bulunduğunu savundu.
Almanya’da, 1933 yılının Şubat ayında dönemin cumhurbaşkanı
Paul von Hindenburg’un yayınladığı acil bir yönetmelikle temek haklar
sınırlanmış ve bu durum yeni atanan Başbakan Adolf Hitler’in gücünü
perçinlemesine neden olmuştu.
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