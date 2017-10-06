Avrupa Parlamentosu Hristiyan Demokrat Grubu Başkanı Manfred Weber:İspanya ile Katalonya müzakere etmeli

Avrupa Parlamentosu’ndaki Hristiyan Demokratların Parlamento Grubu Başkanı Manfred Weber DW’ye yaptığı açıklamada, İspanya Başbakanı Rajoy’un Katalanlar ile diyalog içinde olması gerektiğini vurguladı.

Deutsche Welle: Polis Katalonya’da orantısız mı davrandı? İspanya Başbakanı Mariano Rajoy‘un pazar günü Katalonya’da düzenlenen bağımsızlık referandumunda takındığı tavır doğru muydu? Sizin bu konuda pozisyonunuz ne?

Manfred Weber: Katalonya’daki gelişmelerden son derece endişeliyiz. Medyada izlediğimiz görüntüler herkesi şok etti. Ancak şu noktayı açık ve net belirtmem gerekiyor: AB’nin temelini hukukun üstünlüğü ve bir ülkenin anayasasına saygı oluşturuyor. Eğer bir ülkedeki kitlesel bir gösteri gerçekten anayasada değişikliğe yol açabiliyorsa, bu durum AB’nin hukuk devleti prensibinin sonunun geldiği anlamı taşır. Bu nedenle herkesin şimdi diyaloğa açık olması ve masanın üstünde duran meselelere çözüm bulabilmek için biraraya gelip müzakere etmesi gerekli.

Spanien Barcelona Demonstration gegen Polizeigewalt (Reuters/R. Alionso)

DW: Siz şimdi soruna gayet şekilsel yaklaştınız. Ama bizim sorumuz Mariano Rajoy’un akılcı davranıp davranmadığını sizden öğrenmekti…

Manfred Weber: Hayır, ben konuya şekilci yaklaşmıyorum. Bu tamamen ilkesel bir yaklaşımdır. Çünkü tüm AB, demokrasimiz, özgürlüğe ve özgür ifadeye ilişkin taleplerimiz hukukun üstünlüğü prensibine dayanır. Burada söz konusu olan demokratik bir süreç içinde yasaların nasıl değiştirilebileceği konusudur. Polisin müdahalesini mahkemeler, bağımsız yargıçlar mümkün kılmıştır, bu merciler polise gerekli adımları atmaları talebinde bulunmuşlardır. Burada söz konusu olan yasalara uyulması gerekliliğidir. Ben buradan Katalonya’da bağımsızlık isteyenlere, görüşme masasına geri dönmeleri ve hukuk devletine saygılı olmaları çağrısında bulunuyorum. Avrupa’nın geçmiş dönemlerinde milliyetçilik ve ayrılıkçılık hiç bir zaman iyi bir çıkış noktası olmamıştı. Avrupa’nın ve ulusal devletlerin bir bütünlük içinde bir arada tutulması daha iyi çözümdür.

Peki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? AB‘nin bir nevi arabulucu olarak işlev görmesi gerekebilir mi?

Bu, İspanyol hükümetinin elinde. Bir devlet için anayasaya sadakat ve toprak bütünlüğü çok önemlidir. Biz Avrupalılar olarak İspanyol hükümetine güven duymalıyız. Ve şu noktanın altını bir kez daha çizmemiz gerekir: İspanya’dan ayrılmak, aynı zamanda AB’den de ayrılma sürecini beraberinde getirir. Barcelona bu noktayı esaslı biri biçimde çok çok iyi değerlendirmelidir.

45 yaşındaki Manfred Weber Avrupa Parlamentosu’ndaki en büyük grubu oluşturan Hristiyan Demokratların Parlamento Grubu’nun Alman Başkanı. Bu gruba İspanya Başbakanı Rajoy’un İspanya Halk Partisi de dahil.

Bernd Riegert-Dw