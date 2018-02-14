Avrupa Parlamentosu Hıristiyan Demokrat Grubu Türkiye’yi kınadı

Avrupa Parlamentosu Hıristiyan Demokrat Grubu ,Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki davranışlarını kınadı ve AB-Türkiye ilişkilerinin bu tür davranışlardan olumsuz etkileneceği uyarısında bulundu.

Parlamento Grubu Milletvekilleri, eş zamanlı olarak Türkiye’den bu tür davranışlara hemen son vermesini ve ENİ’ye uluslararası hukukla tamamen uyumlu olan çalışmalarını engelsiz şekilde sürdürmesine izin vermesini istediler.

Avrupa Halkın Partisi milletvekilleri, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne destek verdiğimizi belirtir, UNCLOS dâhil AB müktesebatı ve uluslararası hukuk çizgisinde doğal kaynaklarının araştırılması ve kullanılmasına yönelik egemenlik haklarını vurgularız. BU düşmanca davranışların devamı, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de iyi komşuluk ilişkileri için somut ve sorgusuz sualsiz taahhüt eksikliği, AB-Türkiye ilişkilerini tümünü olumsuz etkileyecektir” dediler.