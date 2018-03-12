Avrupa Parlamentosu Genel Kurul toplantıları başlıyor

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) 12-15 Mart tarihleri arasındaki genel kurul toplantıları bugün başlıyor.Fransa’nın Strazburg kentindeki AP meclis binasında, Fransa saatiyle 17:00’de başlayacak genel kurul toplantılarını, AP’nin davetiyle Strazburg’a gelen Kıbrıslı Türk ve Rum gazeteciler de takip edecek.

Toplantılar öncesinde, Kıbrıslı Türk ve Rum basın mensuplarına, AP ve genel kurul toplantılarıyla ilgili brifing verildi.

Bu akşam 1’er dakikalık konuşmaların ardından 23:00 sıralarında ilk gün çalışmaları sona erecek.

4 gün sürecek AP Genel Kurul toplantılarının gündemindeki bazı konular şöyle:

AB ticaret anlaşmalarında cinsiyet eşitliği; kadınlara yönelik şiddetle mücadele ve İstanbul Konvansiyonu’nun onaylanması; gelecekteki AB Birleşik Krallık ilişkileri, Suriye’deki durum; 2019 bütçesi; Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısının atanması; tavuk felci hastalığıyla mücadele; Gürcistan’a makro mali destek; mali suçlar, vergi kaçırma ve vergi vermekten kaçınma; Komor Adalarıyla balıkçılık anlaşması; ihtilaflı minerallerle ilgili düzenlemenin uygulanması; Sudan’da insan hakları savunucularının tutuklanması.”

Toplantılarda, insan hakları, demokrasi ve hukuku kuralları, uluslararası siber suçlarla mücadele kapsamında iş birliği ve bunun kamu hizmetlerine yönelik oluşturduğu tehdit konularının da içinde bulunduğu tartışmalar ve sunumlar gerçekleştirilecek; bazı konular oylanarak kararlar alınacak.

Brt