Avrupa Parlamentosu Başkanı Tajani: AB-İngiltere ortaklığı için AB’den düzenli çıkış şart

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, İngiltere’nin Brexit sürecini başlatmasına dair açıklamada bulundu. Tajani, Avrupa Birliği’nden (AB) düzenli bir çıkışın şart olduğunu belirtti.

Düzenli bir çıkışın pazarlık konusu olamayacağını ifade eden Tajani, şöyle devam etti: “Birlik üyeliğinin verdiği ayrıcalıklar, sorumluluklar ile birlikte gelir ve bu sorumluluklar 4 özgürlüğün garanti altına alınması demektir” dedi.

Tajani, İngiltere’nin süreci durdurabileceğini ancak bunun için tüm üyelerin onay vermesi gerektiği söyledi.

‘VATANDAŞLAR PAZARLIK KONUSU YAPILAMAZ’

AP’nin Brexit müzakerecisi ve Avrupa için Liberal ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Grubu Başkanı Guy Verhofstadt da yaptığı açıklamada, “Bizim için, vatandaşların hakları konusunda mümkün olan en kısa sürede bir anlaşmaya varmak mutlak bir önceliğe sahip. Bu, müzakerelerde ele alınması gereken ilk konu olmalı. Vatandaşlar, pazarlık kozu olarak kullanılmaz.” diye konuştu.

Verhofstadt, “Dışarıda olmak içeride olmaktan asla daha iyi değildir” diyerek, İngiltere’nin zararlı çıkacağı mesajını verdi.

BREXIT SÜRECİ BUGÜN BAŞLADI

İngiltere, bugün Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesini işleme koyarak, 44 yıllık üyeliğin ardından AB’den ayrılma sürecini resmen başlattı. Taraflar, bir sonraki aşamada ayrılma anlaşmasının maddelerine ilişkin müzakerelere başlayacak.

İki yıl sürmesi öngörülen süreç, İngiltere ve AB’nin üzerinde anlaşacakları metnin, hem İngiltere parlamentosu hem de Avrupa parlamentosu tarafından onaylanmasıyla tamamlanacak.

RS