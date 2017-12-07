Avrupa Parlamentosu Başkanı: Kıbrıs, Doğu Akdeniz’de istikrar ve güvenlik konusunda önemli bir role sahiptir

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, cuma günü Kıbrıs’a yapacağı ziyareti ışığında, Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz bölgesinde istikrar ve güvenliğin sağlanması konusunda önemli bir rol oynadığını söyledi.

Tajani, “2004 yılından bu yana Avrupa Birliği’ne üye olan Kıbrıs’ın Avrupa’nın kendi vatandaşlarıyla yakınlaşması amacıyla ve onların göç, istihdam ve iklim değişikliği konulardaki endişelerinin karşılanması için yapılan çalışmalarda önemli bir rol oynadığını da belirtti.

AP Başkanı, Avrupa Parlamentosu’nun Avrupa Birliği’nin ilke ve değerleri temelinde adanın yeninden birleşmesine yol açacak Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla Kıbrıs ve Kıbrıslıların harcadıkları çabaları desteklediğini de vurguladı.

Antonio Tajani, Kıbrıs’ta resmi temaslarda bulunmak amacıyla 8 Aralık tarihinde adaya geliyor. Yetkili, adadaki ziyaret sırasında Temsilciler Meclisi’nin özeli bir oturumuna hitap edecek ve Avrupa Birliği’nin geleceği odaklı bir etkinlik sırasında gençlerle görüş teatisinde bulunacak.

Tajani, ayrıca, cuma sabahı Nikos Anastasiades ile görüşecek ve devamla birlikte basına açıklamada bulunacaklar.

Konuk yetkili, Temsilciler Meclisi Başkanı Demetris Syllouris ile de bir araya gelecek ve görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenleyecek.