Avrupa Parlamentosu Başkanı Başkanı Tajani: Gençlere inanmalıyız

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Avrupa’da somut politikalarla gençlere inanmaları gerektiğini belirtti ve gençlerden işleri olsa da hayal kurmalarını istedi ve Avrupa’nın kendisinin de gerçekleşen bir hayal olduğunu hatırlattı.

Kıbrıs’ı ziyaret etmekte olan Tajani Cuma günü Lefkoşa’da AB Evi’nde Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk gençlerle bir araya geldi.

AB Evi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Antonio Tajani, “Gençlere inanmamız gerekiyor. Ben gençlere inanıyorum çünkü ben de bir babayım” dedi.

Tajani, Avrupa’nın geleceği konusunda, Avrupa’nın mükemmel olmadığını ancak değişikliklere ihtiyacı olduğunu söyledi; ancak değiştirmenin öldürmek anlamına gelmediğini ifade etti.

Avrupa Parlamentosu Başkanı, Avrupa olmadan küresel düzeyde rekabet etmenin, kimliği ve çıkarları savunmanın mümkün olmadığına dikkati çekti.

Antonio Tajani Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak da, Avrupa Parlamentosu’nun görüşünün bu konuda çok açık olduğunu söyledi ve şöyle dedi:

“Bu ülkenin yeniden birleşmesini istiyoruz. Ama Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği kurallarına saygı göstermemiz gerekir.”

Avrupa Birliği’nin iki toplum arasındaki diyaloğu desteklediğini, Kıbrıs’ın kuzeyinde Türk ordusunun varlığına karşı olduğunu vurgulayan Tajani, bir soruya yanıtında, ‘Gelecekte adanın bağımsız bir devlet olarak birleşmesi durumunda Kıbrıs’ta bir AP üyesinin gelebileceğini ve kendisinin Kıbrıs Türk toplumuna deyişiyle, Türk azınlıktan birinin de gelebileceğini’ söyledi.

Bir ulusaşırı listede Kıbrıslı bir Türk milletevekilini seçmenin mümkün olup olmayacağı sorusuna yanıtında da Tajani, Avrupa Birliği’nin bu konu üzerinde çalıştığını, ancak bunun gelecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinde olamayabileceğini ifade etti.

Avrupa Birliği’nin mülteci krizi üzerindeki rolünden bahseden Antonio Tajani, Yunanistan veya İtalya gibi ülkelerin daha fazla dayanışma istediklerini, çünkü bu sorunun bir Akdeniz sorunu değil bir Avrupa sorunu olduğunu vurguladı.

Katolonya’yla ilgili başka bir soruya da Avrupa Parlamentosu Başkanı’nın yanıtı, “Çeşitlilik devletlerin birliğine karşı bir şey değildir. Katalan referandumu İspanya anayasasına karşı idi” oldu ve üye devletin birliğini sürdürmenin Avrupa anaşmalarında ana noktalardan biri olduğunu hatırlattı.

Brexit müazakereleriyle ilgili son gelişmeler hakkında da Tajani, Theresa May ve Jean Claude Juncker’le görüşülmesinden sonra ‘az çok’ üç önemli konu üzerinde bir anlaşma olduğunu, bu anlaşmada 96 nokta bulunduğunu, Avrupa Parlamentosu’nun gelecek hafta, Avrupa Konseyi öncesinde karar için oylama yapacağını bildirdi.

Yakın komşularla kıta ilişkileri konusunda da Antonio Tajani, “Avrupa için liderlik rolünün değişmesi gerekmektedir. Ortadoğu ve Afrika’yı Amerikalıların, Rusların ve Çinlilerin eline bırakmak hata olur” dedi.

Avrupa kurumları ve Avrupa vatandaşları arasında biraz mesafe olduğunu kabul eden Tajani, görevinin 2019’daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce bu mesafeyi kısaltmak olduğunu bildirdi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Tajanı son olarak gençlerden araştırmaya, turizme ve dijital teknolojiye yönelmelerini istedi; kendilerinin de gençlerin Avrupa dışına göç etmelerini önlemek için eğitim ve yeniliğe daha fazla yatırım yapmaları gerektiğini kaydetti.