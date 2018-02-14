Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani’den Anastasiades’e tam destek:Türkiye Kıbrıs’taki gerginlikten kaçınmalı
Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades’e desteğini belirtti.
Tajani ile telefonda görüşen Anastasiades, AP Başkanı’na Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde Türkiye’nin faaliyetleri hakkında bilgi Verdi.
Avrupa Parlamentosu Başkanı Türkiye’ye, Kıbrıs’ın karasularında gerginlikten kaçınarak bölgede gerginliği azaltması çağrısında bulundu.
AP Başkanı yaptığı yazılı açıklamada, “Nicos Anastasiades ile konuştum kendisine tam destek verdim. Türkiye’ye uluslararası hukuka saygı göstermesi, Kıbrıs’ın karasularında tehlikeli kışkırtmalardan kaçınması çağrısı yaptım. Türkiye hemen bölgede gerginliği azaltmaya başlayarak iyi komşuluk ilişkilerine bağlı olmalıdır” dedi.