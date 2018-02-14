Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani’den Anastasiades’e tam destek:Türkiye Kıbrıs’taki gerginlikten kaçınmalı Reviewed by Momizat on Şub 14 . Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades'e desteğini belirtti. Tajani ile telefonda görüşen Anastasiades, AP Başkanı' Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades'e desteğini belirtti. Tajani ile telefonda görüşen Anastasiades, AP Başkanı' Rating: 0