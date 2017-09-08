Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani 2017 sona ermeden Kıbrıs’ı ziyaret edecek

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Temsilciler Meclisi Başkanı Demetris Syllouris’in resmi daveti üzerine 2017 sona ermeden adayı ziyaret edecek.

Tajani,Brüksel’e üç günlük çalışma ziyaretinde bulunmakta olan Syllouris ile görüştü ve Meclis Başkanı’nın Kıbrıs’ı ziyaret etmesi için yaptığı daveti kabul etti.

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Tajani, adayı ziyaret edeceğini duyurdu.

AP Başkanı Tajani, İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında yer alan Kıbrıs müzakerelerinin başarısız bir şekilde sona ermesinden duyduğu hayal kırıklığını ifade etti. Aynı zamanda, Kıbrıs’ta Türkiye’nin müdahalesinin sona ermesini, Avrupa ilke ve değerleri temelinde bir çözümün bulunmasını desteklediğini vurguladı.

Tajani, Kıbrıs’ın kurumları ve Nikos Anastasiades’in müzakere çerçevesindeki çalışmalarını desteklediğini de ifade ederek “söz konusu pozisyonu savunma amacıyla Kıbrıs’ta olacağız” dedi.

Yazılı açıklamaya göre, Tajani “Kıbrıs vatandaşlarını destekliyoruz. Her vatandaş kendi ülkesinde güven içinde hissetme hakkına sahiptir” dedi ve Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için yapılan müzakereler için BM’ye tam güvendiğini söyledi.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin ilkelerine saygı duymamaya devam etmesi durumunda Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğinden bahsetmenin mümkün olmadığını ifade eden Tajani, şahsen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de yaptığı görüşme sırasında söz konusu görüşünü ifade ettiğini belirtti.

Türkiye ile diyaloğun açık kalmasının önemine işaret eden AP Başkanı, Türk vatandaşlarının ülkeleriyle Avrupa Birliği arasında iyi ilişkiler olmasının önemini idrak ettikleri görüşünü de ifade etti.

Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıs ile ilgili kararına değinen Tajani, Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuk çerçevesinde kendi doğal kaynaklarını değerlendirme hakkına saygı duyması gerektiğini vurguladı.

Syllouris ise, Avrupa Parlamentosu Başkanı’nın Kıbrıs’ı ziyaret etmesi için yaptığı daveti kabul etmesinden dolayı memnuniyetini ifade ederek Tajani’ye, Avrupa ilkeleri ve topluluk müktesebatı temelinde Kıbrıs’a verdiği destek için teşekkür etti.