Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Papadimoulis KHA’na: Kıbrıs sorununa federasyon temelinde bir çözüm canlı kalmalıdır

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Dimitris Papadimoulis Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA), Kıbrıs sorununa çözümün iki bölgeli, iki toplumlu federasyon şeklinde olması olasılığının açık bırakılması gerektiğini belirtti.

Papadimoulis demecinde, 1974’dün sonucu olarak en kötü senaryonun adanın bölünmesinin kesinleşmesi olacağına dikkat çekti.

Dimitris Papadimoulis, “Kıbrıs’ta en kötü çözüm adadaki bölünmenin kesinleşmesidir. Günün sonunda Kıbrıs sorununu çözmek, Türk-Yunan ilişkilerini normalleştirmek ve Ankara’nın Avrupa beklentileriyle ilgili ‘Erdoğan’ denen zorluklar vardır” şeklinde konuştu.

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı, bununla birlikte bu zor dengede, demokrasi, ifade özgürlüğü çağrısı yapan Türkiye’nin öteki yarısının Avrupa’ya uyum ve bizden, Yunanlılardan, Kıbrıslı Rumlardan ve Avrupa Birliği’nden, demokrasi ve insan haklarının savunulmasına yardımcı olmak için bir tür baskı uygulamamızın istendiğini unutmaması gerektiğini ifade etti.

Türkiye ve Avrupa arasındaki ilişkilerin bugünkü durumunu yorumlayan Papadimoulis, Türkiye’nin Avrupa’ya katılım sürecinin geçici olarak durduğunu, ancak bu gerçeğin Avrupa – Türkiye ilişkileri bozuldu anlamına gelmediğini vurguladı.

KHA’na ‘Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki derin ekonomik ilişkilerin, Türkiye’de 3 milyon mültecinin yaşamasının, her iki tarafın iletişim hattını açık olarak korumaya mecbur etmektedir” diyen Papadimoulis, Yunanistan hükümetinin Avrupa-Türkiye ilişkilerinin sona ermesini desteklemediğini kaydetti.

Avrupa’nın girişimde bulunduğu gerekli reformlarla ilgili olarak da Dimitris Papadimoulis, siyasi entegrasyon, ekonomik yönetim ve kurumların demokratikleşmesinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği’nin, Sırbistan ve Karadağ’ın entegrasyonuyla, AB genişlemesiyle ilgili görüşmeleri hızlandırması gerektiğine dikkat çeken Papadimoulis, bunun özellikle Avrupa Birliği’nin Brexit’in yansımalarıyla mücadele etmesi gerektiği bu zamanda gerekli olduğunu vurguladı.

Brexit’le ilgili soruları yanıtlayan Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı, iki anlamlılık ve Brexit’in uygulanmasındaki gecikmenin hem Avrupa Birliği hem de Birleşik Krallık, özellikle Britanya halkı için bir dezavantaj olduğunu söyledi.

Papadimoulis, Britanya referandumunun sonucu ve ardından gelen Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden geri çekilmesinin, Brüksel’e gerekli demokratik reformlarla ilerlemesi ve uyum içinde olması çağrısı yaptığını ifade etti.

Demetris Papadimoulis KHA’na demecinde, İspanya’nın karşı karşıya kaldığı zorluklardan da, Katalonya’daki gelişmelerden de söz etti.

Papadimoulis, “İspanya’daki kriz ve Katalonya siyasi bir durumdur. Ancak diyalog yoluyla çözülebilir. Siyasi sorunlar siyasi çözümler talep ederler. Bu kriz ne plastik kurşunlarla ne de mahkeme kararlarıyla çözülür” dedi.

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı, bir uzlaşıcı çözüm için tek taraflı diyalog sürecinin tek yanlı bağımsızlık temelinde olmaması, Katalonya otonomisinin birleşik, demokratik bir İspanya içerisinde genişletilmesinin, İspanya için Katalonya’daki şimdiki durumun aşılması için en gerçekçi yol olacağını ifade etti.

Avrupa liderliğinin Katalonya’daki krize yönelik tutumu konusunda da Papadimoulis, Avrupa Birliği’nin daha kesin bir şekilde insan hakları ve demokratik hakların ihlalini kınaması gerektiğini vurguladı.