Avrupa Parlamentosu AB Zirvesi öncesi Brexit’le ilgili görüşlerine son şeklini veriyor

Avrupa Parlamentosu üyeleri bu hafta, Brexit müzakereleriyle ilgili tüm ilerlemeyi görüşmek üzere bugün Strasburg’ta toplanıyorlar.

Gündeme göre milletvekilleri, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Baş Müzakerecisi Michel Barnier salı günü, Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’ni terk etme koşulları ve hükümleri üzerinde Britanya hükümetiyle yapılan ilk dört tur müzakeredeki ilerlemeyi tartışacaklar.

Bundan sonra, 20 Ekim’de Brüksel’de yapılacak olan AB27 Zirvesi öncesinde, devlet veya hükümet liderleri Brexit müzakerelerindeki ilerlemeleri değerlendirdikten sonra, oturumun Parlamento’nun görüşünü belirleyen bir karar tasarısı oylanacak.

Geçen Perşembe günü Avrupa Parlamentosu devlet başkanları konferansında, Avrupa Konseyi’nin AB’nin üç ana hedefinde ‘yeterli ilerleme’ olup olmadığına karar vermeleri gerektiğini öngören taslak kararını uygun bulmuşlardı.

Ana hedefler arasında AB’nin ve Birleşik Krallık vatandaşlarının halklarının korunmasını, Birleşik Krallığın mali taahhütlerinin açık bir şekilde anlatılmasını, İrlanda Cumhuriyeti/Kuzey İrlanda sınır konusunun çözülmesini içeriyor.

Birleşik Krallık-Avrupa Birliği müzakerelerinin sonunda varılacak herhangi bir anlaşmanın, Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.

Ryanair’in daha fazla uçuş ertelemesine tepkilerden sonra milletvekilleri Avrupa Komisyonu’na böyle durumlarda yolcu haklarını güçlendirmenin ne kadar iyi yapılabileceğini soracaklar.

Bu haftaki görüşmelerin bir başka konusunu da hapishaneler, AB ülkelerinin koşulları nasıl iyileştirebileceği ve tutukluları korumak için hapishanedeki aşırı yoğunluğa çare bulunması oluşturuyor.

Son olarak çalışmaların 5 Ekim Perşembe günü tamamlanacağı oturumların diğer tartışma konuları da yolsuzluğa karşı mücadelede ileri adım için bir Avrupa Kamu Savcılık Ofisi kurulması, Avrupa fonlarının kötüye kullanılması, siber saldırılar ve çevrim için cinsiyet istismarının önlenmesi oluyor.