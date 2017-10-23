Avrupa Parlamento üyesi Reine Burge: AB zorluklarla yüzleşmelidir ya da diğer kıtalar dizginleri ele alacak

Avrupa Parlamentosu Bütçe Komitesi üyesi Alman Milletvekili Reine Burge (EPP, DE), Brüksel’de Kıbrıslı gazetecileri masada bulunan Brexit’le ilgili yeni zorluklar, ekonomik kriz ve göçmenler sorunu, Kıbrıs’a verilecek Avrupa fonları konusunda bilgilendirdi.

AP ve Avrupa Komisyonu Kıbrıs temsilcileriyle ortaklaşa gerçekleştirilen seminerde gazetecileri bilgilendiren Burge, Brexit’in gerek ekonomik gerekse siyasi düzeyde, hem AB hem de Britanya üzerinde doğuracağı etkiler konusunda detaylı bilgi verdi.

Yeni bir komşuluk politikasının belirlenmesinin başlıca konulardan biri olduğunu belirten Alman Milletvekili, güvenlik olsun ekonomi olsun, AB’nin zorluklarla yüzleşememesi durumunda, diğer kıtaların dizginleri ele alması gerektiğini vurguladı.

Burge ayrıca, pek çok Avrupa ülkesindeki politik duruma da değinerek vatandaşlar arasındaki boşlukların kapanması gerektiğini ve bunların ulusal seçimlere yansıdığını söyledi ve “her şeyden önce vatandaşların sorunlarını çözmeliyiz” dedi.

Burge, 2014-2020 döneminde AB tarafından Kıbrıs’a yapılan finansmanlara da değindi. Eş finansman oranının %85 düzeyinde olduğunu ve Ekim 2016’nın zor bir ekonomik dönem olduğunu bildiğini belirtti ve bunun Kıbrıs bütçesini 99 milyon düzeyinde rahatladığını vurguladı.

Kültürel Miras Teknik Komitesine de atıfta bulunan Alman Milletvekili bunun 2011 yılından günümüze kadar 11,7 milyon avroya ulaştığını açıkladı ve toplam 66 kültürel miras abidesinin bu yardımdan yararlandığına dikkat çekti. Bunların 19’nun tamamlandığını 23’nün onarım aşamasında bulunduğunu ve 24’nün de onarım çalışmalarına başlanacağını duyurdu.

Kha