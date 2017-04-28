Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi:”Ekonomiye yönelik riskler azalıyor”

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, euro bölgesi ekonomisinin iyileştiğini ve daha az tehlikeyle karşı karşıya kaldığını söyleyerek, bölgenin ekonomik görünümüne dair iyimser bir görüş sinyali verdi.

Draghi aynı zamanda enflasyonun bu yıl düşük kalmasının muhtemel olduğunu söyledi.

ECB’nin bugün para politikasını sabit tutma kararı verdiği toplantının ardından yaptığı açıklamalarda Draghi, “Gelen veriler … euro bölgesinin döngüsel toparlanmasının giderek daha güçlü hale geldiğini gösteriyor” dedi.

Draghi, ekonomiye yönelik risklerin genel olarak negatif kalmaya devam ettiğini fakat “aşağı yönlü risklerin azaldığını” söyledi.

Draghi, euro bölgesi ekonomisine dair en büyük riski üye ülkelerin yapısal reformlardaki yavaşlıkların oluşturduğunu söyledi.

Draghi şunları söyledi;

Euro bölgesinde ekonomik toparlanma giderek güçleniyor

Euro bölgesinde enflasyon baskıları zayıf, ekonomiye gevşek para politikasıyla sağlanan desteğin sürmesi gerekiyor

Ekonomik büyüme güçlenmeye devam edecek, kapsamını genişletecek

Euro bölgesi ekonomisi üzerindeki riskler artık daha dengeli, ancak aşağı yönlü olma eğilimini sürdürüyor

Enflasyonun nisan ayında yükselmesi muhtemel, şu anki seviyesinde ise yıl sonuna kadar kalabilir

Bugünkü toplantıda uygulamada olan ekonomiyi destekleyici tedbirleri konuşmadık.

Reuters-Ajanslar

http://aa.com.tr/tr/ekonomi/ecb-baskani-draghi-avro-bolgesinde-riskler-halen-asagi-yonlu/806689