Avrupa Mali Kurulu EA19’da tarafsız mali duruş tavsiye etti

Avrupa Mali Kurulu 2020 için Avro Bölgesi’nde, uygun ülke farklılaşmasıyla bir tarafsız mali duruş tavsiye etti.

Kurul’un yıllık raporu salı gün Brüksel’de açıklandı ve Komiserler Kurulu’nda tartışıldı.

Avrupa Mali Kurulu’nun yıllık raporunda, 2018 ortasına kadar gözlenen güçlü büyümenin 2019 için öngörülen varsayımlarla devam edeceği; ancak bunun özellikle çok yüksek borcu olan İtalya gibi bazı ülkelerde gerçekleşmeyeceği ve ekonominin zayıflayacağı belirtildi.

Kıbrıs ve Yunanistan için diğer beş ülkeyle Almanya, Lüksemburg, Malta ve Hollanda birlikte, 2019’da Orta Vade Hedef’lerinde başarılı olacakları ve 2020 için uygun mali alanları olacağı kaydedildi.