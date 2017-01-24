Avrupa Konseyi’nden Türkiye talebine ret

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Türkiye’deki son gelişmelerin acil görüşülmesi talebini kabul etmedi.

Sol Haber Portalı’nda yer alan habere göre, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Türkiye’deki son gelişmelerin acil görüşülmesi talebini reddetti.

Türkiye Delegasyonu Başkanı Talip Küçükcan şunları söyledi:

“Burada sadece şunu ifade etmekte yarar var. Bize çok farklı gruplar destek verdiler. Rasyonel bir tartışma yaptık. Türkiye karşıtları bu oylamada hedeflerine ulaşamadılar. Burada hem Türkiye hem de Avrupa Konseyi kazandı. Bunu ifade edelim çünkü Avrupa Konseyi’nin Türkiye üzerinde etkili olması için rasyonel ve yapıcı bir tartışmanın olması lazım. Bu acil gündem maddesi rasyonel değildi. Türkiye karşıtlarının başlattığı bir tartışma olacaktı. Biz onu önlemiş olduk.”

OYLAMAYA CHP’Lİ ÜYELER KATILMADI

Türkiye hakkında yapılan oylamaya Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsilen AKPM’de bulunan milletvekillerinin oy kullanmadığına işaret eden Küçükcan, “Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin bu konuda desteğini talep etmemize rağmen bu destek bize verilmedi ne yazıkki. Türkiye’yi bu kadar yakından ilgilendiren, Türkiye imajını olumsuz şekilde etkileyebilecek, Türkiye’nin izleme komitesine düşürülmesi ile ilgili bir sonuç doğurabilecek bir tartışmanın Genel Kurul oylamasında CHP üyelerinin oy vermediğini gördük.” dedi.

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AKPM’den flaş ‘Türkiye’ kararı

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Türkiye açısından çok kritik bir karara imza atarak, ‘Türkiye’deki demokratik kurumların işleyişi’ konusunun acil gündem maddesi olarak ele alınmamasına karar verdi.

Türkiye’nin girişimi engelleme çabaları sonuç verdi ve Strasbourg’da başlayan AKPM kış dönemi çalışmalarının ilk oturumunda yapılan oylamada üçte iki çoğunluk sağlanamadığı için konunun acil gündem maddesi olarak perşembe günkü oturumda tartışılması talebi reddedildi.

Oylamaya 181 parlamenter katılırken bunlardan 94’ü oturum yapılması yönünde oy kullandı. 68 parlamenter oturum yapılmaması yönünde oy kullanırken 19 parlamenter de çekimser kalmayı tercih etti.

Konunun gündeme dahil edilmemesiyle AKPM Genel Kurulu’nda Türkiye’nin tekrar denetim sürecine dahil edilip edilmeyeceğinin masaya yatırılması tehlikesi de şimdilik ortadan kalktı. Türkiye, son dönemde hazırlanan tüm raporlarda olumsuz vurguların dozunun çok yüksek olması ve son olarak da Ankara’da temaslarda bulunan AKPM yetkililerinin denetim sürecinin yeniden işletilmesi yönünde görüş bildirmesi nedeniyle bu tartışmanın acil gündem maddesi olarak yapılmasını istemiyordu.

Normal şartlarda Türkiye konusunun ilkbahar ya da yaz aylarında gündeme gelmesi öngörülüyor. Oturum bu hafta yapılsaydı Türkiye’nin manevra alanı ciddi şekilde kısıtlanacaktı. AKPM’deki Türk heyeti başkanı AK Parti milletvekili Talip Küçükcan oylama öncesinde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin çok sayıda zorlukla karşı karşıya olduğunu belirtip, “Tartışma için doğru zaman değil” diyerek oturumun yapılmamasını talep etti.

Denetim süreci, insan hakları ve hukuk devleti alanında yükümlülüklerini yerine getirmemiş, demokrasisi belirli bir olgunluğa ulaşmamış ya da bu alanda ciddi zaaflar yaşayan ülkelere uygulanıyor. Türkiye, bu yükümlülüklerini kısmen yerine getirmiş ülkeler arasında sayıldığı için denetim sonrası diyalog sürecinde yer alıyor.

Türkiye’nin 1996-2004 arası dahil olduğu denetim sürecinde halen dokuz ülke var. Bunlar Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Rusya, Sırbistan ve Ukrayna. Denetim sonrası diyalog sürecinde ise Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Karadağ ve Makedonya yer alıyor.

Hürriyet