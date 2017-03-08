Avrupa Konseyi’nden Macaristan’ın gözaltı kararına tepki

Avrupa Konseyi, Macaristan meclisinde kabul edilen, iltica başvurusu süresince sığınmacıların sınırda kurulacak konteynerlerde tutulmasına yönelik yasanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) aykırı olduğunu bildirdi.

AVRUPA Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Macaristan Meclisi’nin kabul ettiği yasadan ‘derin endişe’ duyduğunu belirtti.

Yeni yasanın Macaristan’da zaten büyük sorun haline gelen sığınmacıların durumunu daha da zorlaştıracağını vurgulayan Muiznieks, AİHS kurallarına göre, sığınmacıların gözaltına alınması veya tutulmasının en son başvurulacak yöntem olması gerektiğini, sığınmacıların toplu gözaltısının veya belirli bir yerde toplu tutulmasının kurallara aykırı düştüğünü kaydetti. Muiznieks, “Tüm sığınmacıları özgürlüklerinden otomatik şekilde mahrum etmek, Macaristan’ın AİHS’ne karşı sorumluluklarının açık ihlalidir” ifadelerini kullandı.

SIĞIMACILAR, SUÇLU KİŞİLER DEĞİLDİR

Avrupa Konseyi’nin sığınmacı ve göçmenlerin hakları konusunu takip için görevlendirdiği raportör Hollandalı parlamenter Tineke Strik de yaptığı yazılı açıklamada, yeni yasa hakkında ‘derin endişelerinin’ bulunduğunu belirterek, “Macaristan Cumhurbaşkanı’nı bu yasayı, Macaristan’ın AİHS ve diğer uluslararası kurallar ışığında sorumluluklarını gözeterek yeniden ele alınması ve değiştirilmesi amacıyla parlamentoya iade etmeye davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Sığınmacıların başvurularının adil şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ve sığınmacıların insani değerlere uygun davranışı hak ettiklerini kaydeden Strike, “Sığınma başvurusu yapanlar suçlu kişiler değildir” uyarısında bulundu.

ÇOCUKLAR DA GÖZALTINA ALINIYOR

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) çocuk sığınmacılar ve göçmenlerin haklarıyla ilgili raportörü İsviçreli Parlamenter Doris Fiala ise yeni yasayal çocuk sığınmacıların da gözaltında tutulmasının kabul edildiğini hatırlatarak, Macaristan’ın imzalayarak kabul ettiği Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesine göre, çocuk sığınmacı ve göçmenlerin kesinlikle gözaltında tutulmaması gerektiğini vurguladı.

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