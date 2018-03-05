Avrupa Konseyi raporunda göç eden çocukların doğru bilgi almaları gerektiği ifade edildi

Avrupa Konseyi’nin yayımlanan yeni raporunda, göç eden çocuklarla ilgili Avrupa’ya seyahatlerinin her aşamasında çocukların yararına ve anlaşılması mümkün doğru bilgiler almaları, gerçeklerin ve yeni ortamda karşılaşabilecekleri zorlukların kendilerine yansıtılması gerektiği belirtildi.

Raporla birlikte, Avrupa Konseyi Çocuk Hakları Birimi, Kıbrıs, Fransa, Almanya, Yunanistan ve Macaristan’da göçmen olan çocukların geri bildirimleri temelinde bir de video yayımlandı.

İlgili açıklamada, en etkili bilgi sağlama yolunun, çocukların güvendiği uzman eğitimli kişilerle kişisel sözlü iletişim kurmak ve broşür, doğru eş düzeyde bilgi gibi diğer araçlar olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, çocukların evlerini terk etmeden önce seyahat boyunca ve gidecekleri ülkeye entegrasyon bakımından ne kadar zorlukla karşı karşıya kalacakları konusunda bilgilendirilmedikleri kaydedildi; çocukların ayrıca seyahat boyunca, insan kaçakçılarından eksik bilgi edindiklerini; ancak güvenebilecekleri yetkililerin kim olduğu, nerden yardım alacakları ve haklarına nasıl ulaşacakları konusunda bilgileri olmadığı vurgulandı; “Bunun kendilerini stresli ve terk edilmiş hissettirdiğine” işaret edildi.

Raporda ayrıca, şiddeti, cinsel istismarı ve insan kaçakçılığını önlemenin, çocukları koruma yetkililerinin çeşitli görevleri hakkında çocuklara, özellikle kızlara bu risklerle ilgili bilgi vermenin yaşamsal önemi bulunduğuna dikkat çekildi.

Ayrıca, kural dışı yolların daha etkili olduğu şeklindeki söylentileri sonlandırmak için yasal yollar hakkında sadece çocuklara değil, ebeveynlere de kesin bilgi verilmesi gerektiği bildirildi.

Rapor, Avrupa’da Göçmen ve Mülteci Çocuklarının Korunması’yla ilgili Faaliyet Planı çerçevesinde, Kasım 2017’de Strasburg’da düzenlenen bir yuvarlak masa konferansının hükümleri esas alınarak hazırlandı. Bu hükümler ve tavsiyeler, mülteci olan çocuklar için çocuk dostu bilginin teşviki üzerinde uzmanlara rehber olacak.