Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland, Türkiye’den atacağı adımlara dikkat etmesini istedi

Avrupa Konseyi (AK) Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland, Türkiye’deki Anayasal referandumu takiben atılacak adımlarda, Türkiye’ye, İnsan Hakları konusunda Avrupa Anlaşmalarına saygılı olması çağrısında bulunarak, referandumda elde edilen birbirine yakın sonuçlara değindi.

Genel Sekreter yazılı açıklamasında, Avrupa Konseyinin, bu süreçte, ülkeyi desteklemeye hazır olduğunu açıkladı.

Thorbjørn Jagland açıklamasında, “Türk seçmenler, Anayasa değişikliğini oyladı”.

“Birbirine yakın sonuçlar nedeniyle, Türkiye liderliği atacağı bir sonraki adımları çok iyi incelemelidir. İnsan hakları Avrupa Konvansiyonunu yöneten hukukun üstünlüğü ilkesi bağlantısında, yargı bağımsızlığının sağlanması çok önemlidir”.

“Türkiye’nin de Tam üye olduğu Avrupa Konseyi, bu süreçte, ülkeyi desteklemeye hazırdır” dedi.