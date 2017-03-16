Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nden Yunanistan’a uyarı (english)

Bakanlar Komitesi, AİHM kararlarının uygulanması konusunda Yunanistan Eylül 2017’ye dek somut bir sonuç elde edecek şekilde adım atmazsa Yunanistan için ikinci bir ara karar alacak

7-10 Mart 2017 tarihlerinde Avrupa Konseyi, Bakanlar Komitesi’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM)’nin kararlarının uygulanmasını denetlemesi görevi çerçevesinde yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 7 Mart 2017 tarihli 1280’inci toplantısında gerçekleştirdiği inceleme neticesinde aldığı karar ile Batı Trakya Türklerinin dernek kurma özgürlüğünün ihlal edilmesine ilişkin üç AİHM kararının uygulanması konusunda herhangi bir sonuç elde edilmemesi nedeniyle Yunanistan’ı eleştirdi. Konsey, Eylül 2017’de yapılacak incelemeye dek somut bir ilerleme sağlanamaması halinde Yunanistan hakkında ara karar hazırlanmasına karar verdi.

Bakanlar Komitesi Yunanistan’dan üç derneğin davalarının yeniden esastan görüşülmesine izin verecek şekilde yasama adımları atmasını istedi

AİHM, Ekim 2007 tarihli ilk kararında Meriç İli Azınlık Gençlik Derneği davasında(Bekir Usta ve diğerleri davası) Atina’nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin dernek kurma ve toplantı özgürlüğüyle ilgili 11. maddesini ihlal ettiğine karar vermişti. 27 Mart 2008 tarihinde ise AİHM, isminde geçen “Türk” kelimesi nedeni ile kapatılan İskeçe Türk Birliği davası(İskeçe Türk Birliği ve diğerleri davası) ve kurulmasına izin verilmeyen Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği davasında(Emin ve diğerleri davası) Yunanistan’ın örgütlenme ve dernek kurma hakkını ihlal ettiği hükmüne varmıştı.

2008 yılından bu yana Batı Trakya Türklerinin dernek kurma özgürlüğüne ilişkin üç AİHM kararının Yunanistan tarafından uygulanması konusunu Bekir Usta grubu davaları adı altında takip eden Bakanlar Komitesi, Yunanistan’ın AİHM kararlarını ısrarla uygulamaması nedeniyle Haziran 2014’te ara karar kabul ederek Yunan makamlarından AİHM kararlarının uygulanmasına ilişkin somut bir takvim sunmasını talep etmişti.

7 Mart tarihli son incelemede Bakanlar Komitesi, Bekir Usta grubu davalarına ilişkin son gelişmeleri görüştü. İnceleme neticesinde aldığı kararda Bakanlar Komitesi, Yunanistan’da AİHM kararlarının uygulanmasına amacıyla yeni bir mekanizma oluşturulmasını ilgi ile not ettiğini belirtti. Ancak bununla birlikte Bakanlar Komitesi, Mart 2016’daki son incelemeden bu yana Bekir Usta grubu davaları ile ilgili daha önce not edilen bireysel önlemlere ilişkin olarak herhangi bir sonuç elde edilmemesi nedeniyle Yunanistan’ı eleştirdi.

Üç davada da AİHM kararlarının ardından geçen süreyi göz önünde bulunduran Bakanlar Komitesi, Yunan makamlarından oluşturulan yeni mekanizma kapsamında davaların yeniden görüşülmesi ya da derneklerin kayıt edilmesi için ilgili prosedürün değiştirilmesini sağlayacak şekilde Yunanistan’dan yasama önlemleri almasını istedi. Bakanlar Komitesi, Yunan makamlarından davaların yeniden esastan görüşülmesine izin verecek şekilde adım atmasını talep etti.

https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806faaa2