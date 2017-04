Avrupa Komisyou Çin arasında genç tarımcılar değişimi… (fransızca-english)

La Commission européenne lance un programme d’échange pour les jeunes agriculteurs européens avec la Chine

Le Commissaire à l’agriculture Phil Hogan et le ministre de l’agriculture chinois ont officiellement lancé aujourd’hui un programme pour les jeunes agriculteurs européens et chinois. Reconnaissant les défis qui se posent pour maintenir la vitalité et l’attractivité des zones rurales, pour pallier au manque de renouvellement des générations en agriculture et pour promouvoir un secteur agricole durable, compétitif et moderne, ce programme visera à approfondir la coopération bilatérale entre les deux blocs et à générer des enseignements communs. Durant la cérémonie de lancement, le Commissaire Hogan a dit: “Que ce soit en Europe ou en Chine, et même dans toutes les autres régions du monde, nous devons encourager une nouvelle génération de jeunes agro-entrepreneurs à développer le secteur agro-alimentaire du XXIème siècle. Je suis reconnaissant pour cette opportunité d’approfondir la relation très positive et constructive entamée durant mes visites en Chine l’année dernière.” Dans le cadre de visites d’études, les participants auront l’occasion d’échanger des bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne les techniques environnementales, et d’accroître leur compréhension mutuelle entre jeunes agriculteurs confrontés à des problématiques similaires. Les conclusions de ces visites pourront servir de base de réflexion aux législateurs sur le sujet des pratiques agricoles durables. Ce programme d’échanges s’inscrit pleinement dans le cadre du plan de coopération entre l’UE et la Chine dans les domaines de l’agriculture et du développement rural. L’appel aux candidatures pour participer aux visites ouvrira cet été. Plus d’informations sont disponibles en ligne. Le discours du Commissaire Hogan à l’occasion du lancement est également en ligne ainsi que la déclaration commune publiée à cette occasion.

