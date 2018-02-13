Avrupa Komisyonu’nun Yunanlı sözcüsü Margaritis Schinas:Türk Yunan gerliminde Atina’nın yanındayız (english-görüntlü haber) Reviewed by Momizat on . Ankara-Atina hattında yaşanan gerilim devam ederken Avrupa Birliği'nden flaş bir açıklama geldi. Avrupa Komisyonu sözcüsü Margaritis Schinas, Yunanistan'ın yanı Ankara-Atina hattında yaşanan gerilim devam ederken Avrupa Birliği'nden flaş bir açıklama geldi. Avrupa Komisyonu sözcüsü Margaritis Schinas, Yunanistan'ın yanı Rating: 0
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Avrupa Komisyonu’nun Yunanlı sözcüsü Margaritis Schinas:Türk Yunan gerliminde Atina’nın yanındayız (english-görüntlü haber)

Haber Tarihi:: 13 Şubat 2018 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Ankara-Atina hattında yaşanan gerilim devam ederken Avrupa Birliği’nden flaş bir açıklama geldi. Avrupa Komisyonu sözcüsü Margaritis Schinas, Yunanistan’ın yanında duran bir açıklamaya imza attı.

Avrupa Birliği’nden Türkiye’yi şoke edecek bir karar geldi. Türkiye ile Yunanistan arasında son zamanlarda yaşanan kriz ile ilgili AB tarafını seçti.Avrupa Birliği, Ege Denizi’nde yaşanan gerilimle birlikte Rum Kesimi’nin tansiyonu artırmasına rağmen Yunanistan’ın yanında durduğunu açıkladı.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, “Negatif açıklamalar iyi komşuluğa zarar verebileceği için yapılmamalı” dedi. Kardak kriziyle alakalı olarak da “Komisyon, gelişmeleri yakından izliyor” diyen Schninas, Türkiye’yi uyardı. Schinas, “Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine devam etmeli ve AB üyesi ülkeleri tehdit etmemeli, onlara karşı harekete geçmemeli” dedi.

Sözcü-Ajanslar

https://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I150668

https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1&date=02/13/2018&institution=Commission#s391970

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