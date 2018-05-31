Avrupa Komisyonu’ndan Polonya’ya ceza

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nin (AB) 2021-2027 dönemi bütçesinde, Polonya’dan göçmen kabul etmediği ve AB değerlerini çiğnediği gerekçesi ile 17,6 milyar Euro kesinti yaptığını açıkladı.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nin (AB) 2021-2027 yılı bütçesini açıkladı. 373 milyar Euro’dan oluşan bütçeden en büyük payı 64,4 milyar avro ile Polonya aldı. Ancak komisyon Polonya için ayrılan bütçeden, ülkenin göçmen kabul etmemesi ve hukukun egemenliği gibi AB değerlerini çiğnediği gerekçesi ile 17,6 milyar Euro kesinti yaptı. Bugüne kadar AB’den aldığı fonlarla karayolu ve demir yolları inşası gibi çok sayıda altyapı projesi yürüten Polonya bu kesintiyi tepki ile karşıladı. Hükümet tarafından yapılacak açıklamada, uygulanan cezanın hiçbir şekilde kabul edilmeyeceği bildirildi.

AB tarafından hazırlanan yeni bütçede, öncekine oranla paylarını arttıran diğer ülkeler ise Yunanistan, Romanya ve Bulgaristan oldu. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkması nedeniyle daha az mali kaynaktan oluşan bütçe, 2019 ilkbaharına kadar üye ülkelerin onayına sunulacak..

İha-Cumhuriyet