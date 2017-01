Avrupa Komisyonu’ndan 17 AR-GE projesine 33,5 milyon euro (fransızca-english)

La Commission accélère l’accès au marché de 17 projets innovants avec €33,5 millions

Les 17 projets bénéficiaires, impliquant 80 partenaires dans 19 pays, recevront environ €2 millions chacun pour permettre à leurs idées innovantes d’intégrer le marché plus rapidement. Ce sont les derniers résultats de l’instrument Fast Track to Innovation (FTI), lancé comme projet pilote dans le cadre du programme européen pour la recherche et l’innovation Horizon 2020. Carlos Moedas, Commissaire à la Recherche, à la Science et à l’Innovation, a déclaré: “Soutenir l’innovation créatrice de marché au bénéfice de la croissance et de la création d’emplois est au cœur d’Horizon 2020. L’outil Fast Track to Innovation a attiré des entreprises particulièrement innovantes en leur accordant un avantage dans la course au marché, grâce à un investissement total de €200 millions de fonds européens.” L’éventail de projets inclut entre autres un revêtement autonettoyant pour panneaux solaires, une application pour combattre la mortalité des colonies d’abeilles en utilisant des capteurs et la connectivité au réseau pour échanger des informations ou encore des chaussées silencieuses et écologiques en caoutchouc. D’ores et déjà, 94 projets impliquant 426 participants issus de 27 pays ont été sélectionnés pour bénéficier d’un total de €200 millions de subvention depuis que l’instrument FTI a été lancé en janvier 2015.

