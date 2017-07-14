Avrupa Komisyonu Türkiye’nin iyi komşuluk ilişkilerini olumsuz etkileyecek eylemlerden vazgeçmesi çağrısında bulundu Reviewed by Momizat on . Avrupa Komisyonu sözcüsü Maja Kocijianic, Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerini olumsuz etkileyecek eylemlerden vazgeçmesi çağrısında bulundu. Sözcü, Kıbrıs Hab Avrupa Komisyonu sözcüsü Maja Kocijianic, Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerini olumsuz etkileyecek eylemlerden vazgeçmesi çağrısında bulundu. Sözcü, Kıbrıs Hab Rating: 0
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Avrupa Komisyonu Türkiye’nin iyi komşuluk ilişkilerini olumsuz etkileyecek eylemlerden vazgeçmesi çağrısında bulundu

Haber Tarihi:: 14 Temmuz 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Avrupa Komisyonu sözcüsü Maja Kocijianic, Türkiye’nin iyi komşuluk ilişkilerini olumsuz etkileyecek eylemlerden vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Sözcü, Kıbrıs Haber Ajansı’nın Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesinde düşmanca davranışı hakkındaki bir sorusuna yanıt vererek yukarıdaki açıklamayı yaptı.

Bayan Kocijianic, Avrupa Komisyonu’nun temas yollarının açık kalmasını daima desteklediğini ifade ederek, “iyi komşuluk ilişkilerini olumsuz etkileyen eylemlerden kaçınması gerekiyor” dedi.

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