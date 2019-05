Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporu (görüntülü haber-orjinal metin english) Reviewed by Momizat on May 29 . Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporu'nu açıkladı. Raporda, Türkiye’nin ekonomi, para politikası, sermayenin serbest dolaşımı, kamu satın almaları gibi birço Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporu'nu açıkladı. Raporda, Türkiye’nin ekonomi, para politikası, sermayenin serbest dolaşımı, kamu satın almaları gibi birço Rating: 0