Avrupa Komisyonu Sözcüsü Schinas: “Cenevre’den sonra top yuvarlanmaya devam ediyor”

Kıbrıs konusundaki Cenevre konferansını değerlendirilmesi istenen, Avrupa Komisyonu Baş Sözcüsü Margaritis Schinas, Kıbrıs Haber Ajansına “Cenevre konferansından sonra, top yuvarlanmaya devam ediyor” dedi.

“Konferans devam ediyor ve Komisyon orada bulunacak. Yüksek Müsteşar Mogherini ile birlikte Cenevre’de bulunan Başkan Jean-Claude Juncker ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve şimdi 18 Ocak’ta teknik görüşmeler başlayacak. Başkanlık özel temsilcisi Peter Van Nuffel ilgili tarafların hizmetinde olacak”.

Schinas, “Bu, oldukça zor bir süreçtir ve önümüzde daha uzun bir yol var”. J.C.Juncker ve Avrupa Komisyonu, Cenevre’de açıkladıkları gibi, yardım etmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar” dedi.