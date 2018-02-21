Avrupa Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas:Türkiye-AB Zirvesi hala daha masadadır

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, 26 Mart tarihinde düzenlenmesi planlanan AB-Türkiye zirvesinin hala daha programda olduğunu söyledi.

Schinas, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in hafta sonu bir araya geldiklerini ve görüşmenin 26 Mart tarihinde yapılacak AB- Türkiye Zirvesine odaklandığını belirtti.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın AB’a aday bir ülke olan Türkiye’nin AB’nin son on günde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi ile ilgili yaptığı çağrılarını önemsememesinden dolayı, AB- Türkiye Zirvesi’nin hala daha masada bulunup bulunmadığıyla ilgili bir sorusuna Schinas, , “evet (masada)” yanıtını verdi.

Avrupa Komisyonu Basın Sözcüsü Schinas, , Juncker – Yıldırım arasında Münih’te yapılan görüşme sırasında Varna’da yapılacak Zirvenin hazırlıklarının ele alındığını belirtti.