Avrupa Komisyonu mültecileri en iyi entegre edecek şehirleri destekleyecek (fransızca-english)

La Commission soutient les villes pour une meilleure intégration des migrants

Une table ronde avec la Commission et les maires de grandes villes européennes sur l’intégration des migrants est organisée aujourd’hui à Amsterdam. C’est la seconde du genre, la Commission ayant lancé en avril 2016 un dialogue direct avec ces maires afin de faire émerger bonnes pratiques et solutions innovantes pour améliorer l’intégration des migrants en milieu urbain. La Commissaire à la politique régionale Corina Crețu et les maires d’Amsterdam, d’Athènes, de Barcelone, Gand, Gdańsk et Riga, les maires adjoints de Paris et Milan ainsi que des représentants de la société civile y discuteront de la situation de l’inclusion sociale et professionnelle des migrants depuis la première rencontre. “Intégrer les migrants qui arrivent dans nos villes, ce n’est pas simplement notre devoir de solidarité en tant que citoyens européens, c’est aussi une opportunité. Nos sociétés et nos villes s’enrichissent de la diversité de leurs communautés. C’est aussi une priorité clé de l’Agenda Urbain de l’UE,” a déclaré la Commissaire Crețu. La question d’un meilleur accès au financement pour les villes sera abordée, notamment à travers les fonds de la Politique de Cohésion qui peuvent financer des projets innovants accompagnant les migrants dans leur processus d’intégration. Enfin, les participants discuteront plus largement d’inclusion sociale en milieu urbain et de la manière d’aborder avec les citoyens les questions de migration.

