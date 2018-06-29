Avrupa Komisyonu, KKTC’de insan ticaretinin önlenmesi ve sorunun ele alınmasını amaçlayan proje teklif çağrısı başlattı. Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yardım çerçevesinde finanse edilen inisiyatif için bir milyon avroluk bütçe tahsis edildi.

Yapılan açıklamaya göre, inisiyatif; insan ticaretinin önlenmesini ve konu üzerinde farkındalık yaratılmasını; mağdurların haklara erişiminin iyileştirmesini ve tüm insan ticareti biçimlerine daha iyi bilgi ve etkili ve koordineli bilgilendirmeyi hedeflemektedir..

Son teklif tarihi 2 Ekim 2018 olduğu da belirtildi. KKTC’de Lefkoşa bölgesindeki “Bedesten’ de” 28 Haziran tarihinde konu hakkında özel bir toplantı yer alacak ve Temmuz ile Eylül’de bir dizi bilgilendirme toplantıları yapılacak; ilk toplantı 11 Temmuz tarihinde AB Program Destek Ofisi’nde (EUPSO) yapılacak.

Seçilen projelere 60 bin ile 300.000 Avro arasında hibe desteği sağlanacaktır.

Daha fazla bilgi almak isteyenler https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome wesbitesini ziyaret edebilir.