Avrupa Komisyonu Kıbrıs’taki liderlerin çalışmalarına devam etmeleri çağrısında bulundu Reviewed by Momizat on . Avrupa Komisyonu,Nikos Anastasiades ve Mustafa Akıncı'nın Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla müzakerelere devam etmeleri ve uygun bir çözümün bulunmas Avrupa Komisyonu,Nikos Anastasiades ve Mustafa Akıncı'nın Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla müzakerelere devam etmeleri ve uygun bir çözümün bulunmas Rating: 0
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Avrupa Komisyonu Kıbrıs’taki liderlerin çalışmalarına devam etmeleri çağrısında bulundu

Haber Tarihi:: 17 Şubat 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Avrupa Komisyonu,Nikos Anastasiades ve Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla müzakerelere devam etmeleri ve uygun bir çözümün bulunması için yoğun çalışmaları çağrısında bulundu.

Avrupa Komisyonu Başsözcü Yardımcısı Alexander Winterstein, Kıbrıs Haber Ajansı`na Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında açıklamada bulunarak, “açıkça görülüyor ki bunlar zor müzakerelerdir ve hal değişikliği sağlanması normal. Duyguların da olması normaldır” dedi.

Yetkili, devamla, Avrupa Komisyonu`nun liderleri meydana gelen olayların üstesinden gelmelerini cesaretlenmek istediğini ve en kısa zamanda bir çözümün bulunması amacıyla yoğun bir şekilde çalışmaları çağrısında bulunmak istediğini söyledi.

Winterstein, herkesin sıkı çalışması durumunda bir çözümün bulunmasının mümkün olacağını belirtti.

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