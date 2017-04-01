Avrupa Komisyonu Kıbrıs Heyeti Başkanı Markopouliotes: AB’nin geleceği için açık ve dürüst tartışmalar yapılmalı

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Heyeti Başkanı Georgios Markopouliotes, Birliğimizin yakın gelecekte hangi yönde ilerlemesini istediğimiz konusunda açık ve dürüst bir tartışma yapmalıyız ve şimdi bu, Komisyonda Beyaz Kitabın tartışılmaya başlamasından sonra, üye devlet liderlerine, parlamentolara, siyasi partilere, ortaklarımıza ve vatandaşlara bağlıdır dedi.

Roma Anlaşmasının imzalanmasının 60. yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte bir selamlama konuşmasında Markopouliotes, Beyaz Kitapla ortak paydanın, 27 üye ülke arasındaki bölüm olduğunu ve bunun almamız gereken bir karar olduğunu söyledi.

“Parmağımızın arkasına saklanarak her şey tamamdır deme zamanı değildir. Önümüzdeki sorunlar kendiliğinden çözülmeyecektir. Avrupa`nın geleceğiyle ilgili tartışmalar yapılmalıdır. Ancak, diyalog olaylara dayanmalı. Popülizmin yükselişi ile, dikkatli olmalıyız, yanlış haberlere inanmamalıyız ve alternatif olaylara, ya da sadece yalanlara yer vermemeliyiz.

Markopouliotes, vatandaşların bugün bile çözümler bulmak amacıyla AB`ne doğru döndüklerini, yapılan eleştirilerle bile, vatandaşların, üye devletlerin tek başlarına çözemeyecekleri sorunlar olduğunu anladıklarını söyledi.

“Avrupa yanıtı isteyen sorunlar var. Bu, 1957 `de ve 1987`de de öyle oldu.

Bu bugünde geçerlidir, gelecekte de geçerli olacak. Başkan Juncker’in de açıkladığı gibi, «sadece bir birlik olarak kalırsak, gelecek nesillere, refah dolu, sosyal ve güvenli bir Avrupa’yı miras bırakabiliriz. Dayanışma olan bir Birlik, güçlü olacak ve hem dışarıda, hem de Birlik içinde cömertlik ruhuyla idare edilecektir. Avrupa zorlukları zamanında göğüsleyerek, detaylar içinde kendini kaybetmemelidir”.