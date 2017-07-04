Avrupa Komisyonu, hellimin, koruma altına alınan menşe adı başvuru sürecinin normal olduğunu açıkladı

Belçika gazetesi De Morgen’da yayınlanan bilgilerle ilgili olarak bugün KHA’nın sorularını yanıtlayan Komisyonun ilgili kaynaklarına göre, “Halloumi / Hellim adının koruma altına alınan menşe başvuru süreci normal bir süreç izlemektedir”.

KHA, Komisyondan, koruma altına alınan menşe adı sürecinin Kıbrıs sorununun çözümü ile bağlantılı olduğu konusunda gazetede çıkan haberlerin ne denli doğru olup olmadığına açıklık getirmesini istedi.

Aynı kaynaklara göre, “Komisyon tarafından yapılan ön incelemeden sonra, başvuru Temmuz 2015’te Resmî Gazetede yayınlandı ve üç aylık başvuru süresi 29 Ekim’de sona erdi”.

Aynı kaynak KHA’ya verdiği bilgiler temelinde, “Komisyon bu başvuruların teslimine benzeri çok sayıda daha başka itirazlar ve gerekçeli açıklamalar bulunan başvurular da aldı”.

“Komisyon devamla, Kıbrıs ve kabul edilebilir bir itiraz teslim edenlere istişarelere katılma çağrısında bulundu ve bu da yapıldı”.

“Komisyon şimdi, itiraz süreciyle ilgili raporların değerlendirmesini yapıyor. Tüm kontroller yapılır yapılmaz, Komisyon, (AB) 1151/2012 numaralı yasalar temelinde kararını alacaktır”.

“Komisyon bu dosyanın önemini çok iyi bilmektedir ve başvurunun Kıbrıs’ın tümünü kapsadığını belirtmektedir. Halloumi ve Hellim adının, hem Yunanca hem de Türkçe dilde korunmasını istemektedir” dedi.