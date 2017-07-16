Avrupa Komisyonu Başkanı’ndan Türkiye’ye demokrasi uyarısı

Jean-Claude Juncker, Alman Bild Sonntag gazetesinde Türkiye’yle ilgili kaleme aldığı makalede, basın özgürlüğü, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine uyulmadığını ve demokratik değerlere bağlı kalınması gerektiğini yazdı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Pazar günü Alman Bild Sonntag gazetesi için kaleme aldığı Türkiye ile ilgili makalesinde “Türkiye AB’ye (Avrupa Birliği’ne) girmek istiyorsa demokratik değerlere bağlı kalmalı” dedi.

Juncker makalesinde, Alman Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel ve diğer gazetecilerin yargılanmadan tutuklanmasını eleştirip bu durumun, ‘insan hakları, basın özgürlüğü ve hukukun üstünlüğünü temel alan birliğin ilkeleriyle uyumlu olmadığını’ yazdı.

Juncker, “Avrupa Birliği’ne girmek isteyenler, değerler birliğine girmek istiyor demektir. Avrupa hala elini uzatıyor. Ama Türkiye, açıkça Avrupa renklerini göstermeli ve Avrupa’nın temel değerlerini anlayıp ciddiye almalı” yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümündeki konuşmasında AB’yi şu sözlerle eleştirmişti:

“Ne yaparsan yap AB’nin (Avrupa Birliği’nin) tavrı ortada. 54 yıl geçti. Hala bizimle bunlar dalga geçiyor. Verdikleri sözleri tutmazlar, ‘vize uygulaması’ dersin tutmazlar, mültecilerle ilgili ‘şu kadar para vereceğiz’ derler vermezler. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, başka bu için çaresi yok (…) Hamburg’daki G20’de bize hala tutuklanan FETÖ’cüleri soruyorlar, 250 şehidi sormuyorlar.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethullah Gülen Cemaati’yle ilgili soruşturma kapsamında yargılananlar için idam cezası getirilmesi çağrısını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki konuşmasında da tekrarlayıp “Bu hainlerin kafasını kopartacağız” dedi.

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Juncker: AB Türkiye’ye kapısını açık tutmak istiyor

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Türkiye’ye AB kapısını açık tutmak istediklerini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Bild am Sonntag gazetesine yazdığı makalede bütün görüş ayrılıklarına rağmen AB kapısını Türkiye’ye açık tutmak istediklerini söyledi.

Juncker 15 Temmuz “Darbe girişiminden bir yıl sonra Avrupa’nın eli (Türkiye’ye) uzatılı haldedir” ifadelerini kullandı. AB Komisyonu Başkanı Avrupa’nın zor zamanlarda Türkiye’nin yanında yer aldığını belirtti. Juncker yazdığı makalede bunun karşılığında Avrupa’nın “Türkiye’den Avrupa’nın rengini tanımasını ve Avrupa değerlerini güçlü bir şekilde takip etmesini” beklediğinin altını çizdi.

“Avrupa Birliği olarak komşularımızın demokratik, istikrarlı ve ekonomik olarak başarılı olmasının bize faydası olur” diyen Juncker sözlerini şöyle sürdürdü: “Müzakerelerimizin odak noktasında Türk halkı vardır.” Juncker Türkiye’nin AB’den uzaklaşmak yerine daha yakın durmasını beklediklerini belirtti.

AB Komisyonu Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile “açık ve zaman zaman rahat bir görüş alışverişlerinin” olduğunu belirtti ancak Türkiye için Avrupa perspektifinin şartlara bağlı olduğunun da altını çizdi.

“AB’ye katılmak isteyen, birliğin değerlerine katılır” ifadelerini kullanan Juncker, “İnsan haklarının, basın özgürlüğünün ve hukuk devletinin içinde bulunduğu durum ve örneğin Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in iddianame olmadan aylardır hücre hapsinde olması AB değerleri ile kesinlikle uyumlu değil” dedi.

15 Temmuz sonrası AB ilişkileri

2016’daki darbe giris¸imi sonrası Tu¨rk Hu¨ku¨meti’nin ilan ettigˆi OHAL kapsamında gerc¸ekles¸tirilen ve sayıları binlerle ifade edilen go¨zaltılar, tutuklamalar, go¨revden uzaklas¸tırmalar, is¸ten ihrac¸ edilmeler, basın kuruluşlarının kapatılması ve gazetecilerin tutuklanması Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin gerilmesine sebep oldu.

Darbe giris¸imi sonrası AB ve u¨ye u¨lkelerinden yapılan insan hakları ve basın o¨zgu¨rlu¨gˆu¨ ihlalleri eles¸tirileri, Tu¨rkiye tarafından tepkiyle kars¸ılanmıs¸ ve eles¸tirileri yapan u¨lkelerin Tu¨rkiye’de yas¸anılan durumu anlamadıkları ifade edilmis¸ti.

AB, Tu¨rkiye’nin darbe giris¸imi sonrasında yaptıgˆı uygulamaların en temel insan haklarını ihlal ettigˆini ifade ediyor ve Tu¨rkiye’den bu is¸lemlerin somut verilere dayanarak yapılması, uygulamaların daha sıkı denetlenmesı, hakları gasp edilenlerin haklarını araması ic¸in hukuki yolların ac¸ık olmasını talep ediyor.

Bbc-Dw