Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Katainen:Yatırım ve reformlar gelecekte büyüme için anahtardır

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, Avrupa Parlamentosu seçimlerinden bir yıl önce yatırım ve reformların gelecekte büyüme için anahtar olduğunu söyledi ve tüm üye ülkelere, özellikle Kıbrıs ve Yunanistan’a Avrupa düzeyinde sunulan yenilenmiş yatırım araçlarını kullanmaları çağrısında bulundu.

Çok yıllı mali çerçevenin bütün yaraları tedavi eden bir ilaç olmadığını ancak öncelikler doğruysa büyük bir etkisi olabileceğini belirten Katainen, bütünleşmiş bir Avrupa’nın milliyetçi bir Avrupa’dan daha iyi olacağına hala inanan tüm siyasi liderlerden bunu savunmasını istedi; bunun Komisyon’un her önerdiğinin kabul edileceği anlamına gelmediğini ancak bir vizyon olması ve Avrupa vizyonunun ne olduğunun vatandaşlara açıkça söylenmesi gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) bir demeç veren Finlandiya eski Başbakanı ve Maliye Bakanı Jyrki Katainen, Avrupa Birliği karşıtlığı uyarısında bulundu ve Avrupa yanlısı politikacıların açık tartışmalarla halkçılarla ve Avrupa Birliği karşıtlarıyla yüzleşmelerini istedi.

Şimdiki yapıyı, iyi niyetle yapılanmış ancak parça parça olmuş, karışık bir durum yaratan ‘tam bir karışıklık’ olarak niteleyen Katainen, “EFSI 2020’de bittiğinde EFSI’den edindiğimiz deneyimle yeni bir fon kuracağız ve içine tüm garanti planlarını, bir çatı ve bir yönetmelik altında kredi imkânlarını ve eşitliği koyacağız, böylelikle son faydalanıcı için daha basit olacak” şeklinde konuştu.

İkinci olarak bütçe içerisindeki kaynakların etkisini azamiye çıkarmaya çalışırken kaynakları bir araya getirerek etki kazanımı oluşturulacağını, kaynakları kullanmaya yönelik reform yoluyla %15’lik daha fazla yatırım beklediklerini kaydeden Jyrki Katainen, üçüncü unsurun da AB garantilerini birçok mali kuruma açmak olduğunu, Avrupa Yatırım Bankası’nın ana uygulayıcı taraf olmayı sürdüreceğini, ancak kapının ulusal bankalara, EBRD türü kuruluşlara açık olacağını, bölgesel ve ulusal düzeyde yenilikleri de teşvik edip artırmayı istediklerini vurguladı.

Kıbrıs’ın niçin EFSI kullanımının gerisinde kaldığını anlatması istenen Jyrki Katainen şöyle dedi:

“Kıbrıs’ın listenin altında olmasının ölçeğiyle ilgili olmadığını, sınıflandırmanın GSYH’yla olduğunu, Malta’nın küçük bir ada olduğunu, Lüksemburg’da o kadar çok yatırım ihtiyacı olmadığını, ama Kıbrıs’ta bir nedenle yerel işletmelerle yetkilileri EFSI’nın fırsatlarına bakmaları konusunda cesaretlendiremedik. Kobilerin finansmanı, Kıbrıs’ın daha çok yapabileceği, yapması gereken bir şeydir ve tabii ki altyapı da.”

KHA’nın darboğazlara karşı aciliyetten dolayı reformlar hakkında bir taslak söyleyip söylemeyeceği sorusuna Başkan Yardımcısı Katainen şöyle dedi:

“Bu ülkeler içerisinde çok çeşitlidir. Bazı ülkelerde mali düzenleme, çoğunlukla altyapıya daha fazla yatırım için mali kurumlara olanak sağlamak için sermaye piyasası üzerinde reforma başlandı, bazı ülkelerde bu konuyla ilgili nokta oldu, bazı durumlarda Komisyon Yapısal Reform Hizmeti’nin ülkelere değişikliklere bakmalarında yardımcı oldu, Bazı ülkelerin yetenekli iş gücü konuları bulunuyordu.”

“Yunanistan ve Kıbrıs reformları ileriye götürüyor. Bütün çok değişkenli versiyonlarda her zaman reform olmalıdır. Çünkü etrafımızdaki dünya değişmektedir. Kıbrıs ve Yunanistan dâhil tüm çok değişkenli versiyonlara, çeşitli alanlarda değişiklik için bakabilmelerine yardımcı olmak amacıyla hizmet veriliyor. Ve şimdi çok değişkenli versiyonlar bütçe önerilerini kabul ederlerse reformları yapmak için mali gelirleri olacak.”

“Diyelim ki Avrupa’da insanlar, bir başka ülkede eğitim alma şansı olmasının iyi bir şey olduğuna inanırlarsa veya “Ufuk Avrupa” çok istenen bir şey yaratırsa ama bu ulusal düzeyde yapılamazsa o zaman tekrar Avrupa katma değeri olduğu tartışılabilir.”

“Çok yıllı mali çerçeve bütün yaraları tedavi eden bir ilaç değildir; ancak öncelikler doğruysa büyük bir etkisi olabilir.”

“Çok Yıllı Mali Çerçeve, Avrupa Birliği’nin yıllık genel bütçesinin sınırlarını, her yıl AB’nin 5 yıldan az olmamak üzere bir dönemden sonra yasal olarak yükümlülük altına girdiğinde, değişik alanlardaki faaliyetlerinde ne kadar, toplamda ne kadar bütçe kullanacağını belirliyor. Son Çok Yıllı Mali Çerçeveler genellikle 7 yılı kapsıyor.”

AB Savunma Fonu ve ortak askeri tedarikle ilgili Komisyon’un sunmak üzere olduğu önerisini yorumlayan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen şöyle dedi:

“Bu yönde ilerliyoruz. Bu fonda üç unsur vardır, araştırma penceresi, R&D penceresi ve mali araç. Üçüncü çoğunlukla kamu tedarikiyle ilgilidir ve hala şu an için en açık olan budur.”

“Şu anda yapmakta olduğumuz şey, ülkelere ortak tedarik sağlayabilecek mali araçları oluşturmak için Maliye ve Savunma Bakanları’nı bir araya getirmektir. Örneğin eğer uydu kapasitesine yatırım yapmayı planlayan beş ülke varsa ama bütçe döngüleri farklıysa, örneğin Yunanistan için gelecek yıl için para vardır, Almanya için 2 yıl, Finlandiya için 3 yıl vardır, ülkeler farklı bütçe döngülerinden dolayı ortak kazanç yapamazlar. Dolayısıyla biz şimdi çok değişkenli versiyonların ortak kazançları için bir araç oluşturmaya çalışıyoruz.”

“Günün sonunda ülkelerin satın alma ve birim maliyetlerini düşük tutma kapasiteleri vardır. Bu yöne doğru ilerlemekteyiz. Savunma sektörü ve ayrıca maliye bakanlıkları çok muhafazakârdırlar.”