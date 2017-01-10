Avrupa Komisyonu Baş Sözcüsü Schinas: AB Cenevre toplantılarına gözlemci olarak katılıyor

Avrupa Komisyonu Baş Sözcüsü Margaritis Schinas, Avrupa Birliği’nin Cenevre’de yapılan görüşmelerde gözlemci olarak katılması için davet edildiğini; ancak AB’nin rolünün belirleyici bir rol olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

Schinas, Brüksel’de düzenlenen basın toplantısı sırasında Kıbrıs Haber Ajansı muhabirinin ilgili sorusuna “Avrupa Birliği müzakerelere gözlemci olarak katılıyor. Bu açık ve nettir. Ancak katılmamız için neden ise: Başkan Juncker hem Anastasiades hem de Mustafa Akıncı ile sürekli temas içinde bulunuyor, Avrupa Konseyi bize açık ve net bir şekilde bir talimat verdi ve bunun için orada bulunmamızın parametreler biliniyor” yanıtını verdi.

Güvenlik ve garantörler konusu ile ilgili başka bir soruya Margaritis Schinas, “müzakerelerin gündemine girmeyeceğiz, garantiler ve güvenlik konusu Cenevre’de ele alınacak” şeklinde yanıt verdi.

Avrupa Komisyonu’nun Basın Sözcüsü, “Bırakalım iki tarafı çalışsın, Birleşmiş Milletler orada olacak ve umarız süreç başarılı olacak” dedi.