Avrupa Komisyonu anketi…Kuzey Kıbrıs’taki en ciddi sorun pahalılık ve işsizlik

Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen ankette, Kuzey Kıbrıs’taki en ciddi sorunun hayat pahalılığı ve istihdam olduğu, Kıbrıs sorununun beşinci sırada geldiği sonucu çıktı.

Avrupa Birliği ülkelerinin tümünde, Avrupa Komisyonu tarafından Mayıs’ta yaptırılan “Standard Eurobarometre” anketi, KKTC ve Güney Kıbrıs’ta ayrı ayrı 500’er kişi ile yüz yüzde mülakat şeklinde yapıldı.

EKONOMİ KÖTÜ, ŞAHSİ MALİ DURUMDAN MEMNUN

Anket sonuçlarına göre, Kuzey Kıbrıs’ta Ankete katılanların yüzde 60’ı ekonominin kötü olduğu düşüncesinde; bu değer AB genelinde yüzde 54 oranında. Hane içi mali durumun iyi olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 73, iş durumundan memnun olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 69; bahse konu iki sonuç AB genellemesinin az üstünde çıktı.

BİR YIL İÇERİSİNDE BEKLENTİLER KARAMSAR

Gelecek 12 ay içerisinde ekonominin kötüleşeceği düşüncesinde olanlar en büyük payla yüzde 43, istihdam olanaklarının gerileyeceği düşüncesinde olanlar da en büyük payla yüzde 40 çıktı, geriye kalanlar, “aynı kalacak”, “daha iyi olacak” dedi veya öngörü belirtmedi.

EN CİDDİ SORUN ENFLASYON, KIBRIS SORUNU BEŞİNCİ SIRADA

Kuzey Kıbrıs’ta en ciddi sorunun hayat pahalılığı olduğu, ardından ise işsizliğin geldiği belirlenen ankette, Kıbrıs sorunu ise, suç ve ekonomik durumun ardından beşinci sırada yer aldı. Çevre sorunları ise 13 tercihten 12. sırada.

Ankete katılanların yüzde 70’i, ekonomik krizin istihdam üzerindeki etkisinin henüz bitmediği ve daha da kötüleşeceği yöndeki değerlendirmelere katılıyor.

AB’YE GÜVEN DAHA YÜKSEK

Avrupa Birliği’ne güvendiğini söyleyenler yüzde 52, güvenmeyenler ise 42 çıktı; Kıbrıs Türk toplumuna ve bölgesine bağlı olduklarını söyleyenlerin oranı yüzde 90’ların üzerinde çıkarken AB’ye bağlılık hissettiğini söyleyenlerin oranı yüzde 49 çıktı, bu oranlar AB geneli civarında yer aldı.

Ankete katılanların yüzde 57’si AB’nin olumlu bir imajı olduğu görüşünde, bu oran 2016 sonbaharında yapılan Eurobarometre sonuçlarına göre yüzde 3 daha düşük çıktı.

Ankete katılanların yüzde 56 ile 72 arası, AB’nin demokratik, modern, ileri görüşlü, koruyucu ve verimli bir kurum olduğu görüşünde.

Standard Eurobarometre anketi, 1974’ten itibaren Sonbahar ve İlkbahar olmak üzere yılda iki kez düzenleniyor.

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