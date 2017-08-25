Avrupa Komisyonu AB’deki son vergi gelişmeleriyle ilgili vergi eğilim raporu yayımladı

Avrupa Komisyonu ekonomik ve Mali İşler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yıllık vergi eğilim raporuna göre, 2015 yılında birçok Avrupa Birliği üyesi ülkede vergi gelirleri artmaya devam etti.

Rapora göre, 2009’dan 2015’e kadar tüketim vergisi ve sermaye vergisi payı toplam vergilendirmede AB içerisinde arttı, çevre vergisi gelirleri 2012’den bu yana biraz ilerleme kaydetti.

Öte yandan Katma Değer Vergisi oranları 2017’de aynı kaldı ve 2015’den bu yana oran değişiklikleri çok daha az oldu. Ortalama üst kişisel vergi oranları 2017’de aynı kaldı. Ortalama şirket tarifeleri ise yine 2017’de aşağıya doğru eğilim gösterdi, ancak oranlar krizden bu yana daha yavaş oranlarda düştü.