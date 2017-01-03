Avrupa İstikrar Girişimi Başkanı Knaus:Avrupa Türkiye’nin acısına ilgisiz kalıyor

Düşünce kuruluşu Avrupa İstikrar Girişimi’nin (ESI) Başkanı Gerald Knaus, Avrupa’nın Türkiye’deki terör saldırılarına karşı duyarsız davrandığını, bunun Avrupa’yla Türkiye arasındaki uçurumu derinleştirdiğini söyledi. Knaus, Türkiye ile Avrupa’nın arasını açmanın terörün hedeflerinden biri olduğunu söyledi.

İSTANBUL’da yılbaşı gecesi vahşi terör saldırısı, AB’nin Türkiye’ye bakışını yeniden sorgulamaya yol açtı. Avrupa İstikrar Girişimi Kuruluşu (ESI) Başkanı Gerald Knaus, Avrupa başkentlerinde terör saldırısı olunca, basın toplantıları düzenleyen AB başbakanlarının, Türkiye olunca, taziye mesajlarıyla yetinmelerini eleştirdi. Bu duyarsızlığın Türkiye ile Avrupa’nın arasındaki uçurumu derinleştirdiğini söyleyen Knaus, “Avrupa İstanbul’da terör saldırısı kurbanlarına çok açık sahip çıkmalı. Avrupa ve Türkiye’nin ortak düşmanı DEAŞ” dedi. Türkiye’deki terör saldırılarının Türkiye’nin istikrarını tehdit ettiğine dikkati çeken Knaus, “Amaç halk içinde panik yaratmak” diye konuştu.

AVRUPA SİNYAL VERMELİ

Alman DLF Radyosu’na konuşan Knaus, Avrupa Türkiye’ye nasıl bir sinyal vermeli sorusuna şu yanıtı verdi:

“AB ve hükümetler Türkiye konusunda, Türk hükümetinin muhalefete baskıları ve gazetecileri tutuklamalarını haklı olarak eleştirdikleri için zorlanıyorlar. Ama öte yanda Avrupa medyasını izlediğimde, Türkiye’nin de Avrupalılarla aynı düşmanın saldırılarına maruz kaldığı konusunda açık bir tavır olmadığı dikkat çekiyor ve bu çok tuhaf bir durum. Avrupa medyası Diyanet’in yeni yılın İslami bir gelenek olmadığı açıklamasını getiriyorlar. Bu tür açıklamaları eleştirebilirsiniz. Ama bunun, DEAŞ’ın kanlı terör kampanyasıyla bir ilişiği yok. Türkiye’deki terör kurbanlarıyla açık bir sempati ve empati eksikliği Türkiye’de halkın ve hükümetin Avrupa’ya kuşkulu bakışını elbette etkiliyor. AB halkıyla Türk halkı arasındaki uçurumu derinleştiriyor. Bu da terörün hedeflerinden biri zaten.”

Celal ÖzcanHürriyet