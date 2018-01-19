Avrupa Halk Partisi Başkanı Daul:”Türkiye bir AB üyesi (Kıbrsı) ülkeyi tanımayarak hiçbir şeyden kurtulamaz”

Avrupa Halk Partisi Başkanı EPP Başkanı Daul, partisinin Türkiye’nin AB geleceğiyle ilgili yoğun görüşmelerinden sonra yaptığı açıklamada, Türkiye’ye serbest müzakere yapılabilmesine iletken olacak havayı kolaylaştırması, Türk askerlerinin geri çekilmesi dahil bir çözüm için devam etmekte olan çabalara somut katkıda bulunması çağrısını tekrarladı; Türkiye’nin bir AB üyesi ülkeyi tanımayarak hiçbir şeyden kurtulamayacağını belirtti.

Başkan Daul, EPP siyasi ailesi tarafları arasında bazı üyeler tarafından önerilen AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği, üyelik müzakereleri ve gelecekte potansiyel ortaklık üzerinde aylar süren iç görüşmelerden sonra Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) özel bir demeç verdi.

Joseph Daul, sadece büyük AB EPP üyesi hükümetlerinin fikir birliği içinde oldukları görüşleri iletirken Kıbrıs sorununun çözümünün Türkiye ve onun Avrupa arzuları arasında bulunduğunu söyledi.

Türkiye’nin bu aşamada bir AB üyesi olması için kriterleri olmadığını kararlı bir şekilde ifade eden Daul, KHA’nın Kıbrıs sorunuyla ilgili çözüm müzakerelerinin yıkılmasından kimin sorumlu olduğu sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Crans Montana Konferansı’nda kapsamlı çözüme varılmasındaki başarısızlık bir hayalkırıklığı idi. Biz, Kıbrıs sorununun ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyumlu ve AB yasaları çizgisinde kapsamlı ve uygulanabilir bir çözüm sürecini desteklediğimizi tekrarlarız. Bölgede barış ve istikrar söz konusudur. Bu ayrıca Kıbrıs halkının ve adanın ekonomik gelişimiyle de ilgilidir.”

“Birilerini suçlamak çok yapıcı değildir. Aksine ben ve tüm EPP liderleri, taahhüdü ve sadakatiyle müzakereleri ileriye götürmede uzun bir yol kat eden Nicos Anastasiades’i takdir etmeyi tercih ederiz. Müzakereleri sonuçlandırma için herhangi bir şans varsa, Nicos Anastasiades masada olmalıdır. Kıbrıs halkının 28 Ocak’ta kendisini yeniden görevlendireceğine inanmaktayım.”

“Öte yandan biz Türkiye’ye serbest müzakere yapılabilmesine iletken olacak havayı kolaylaştırması, Türk askerlerinin geri çekilmesi dahil bir çözüm için devam etmekte olan çabalara somut katkıda bulunması çağrısı yapıyoruz.”

EPP üyeleri arasında tam üyelik değil başka tür bir ortaklık fikirleri dolaşmasını anlatması istenen Joseph Daul, “Gelin gerçeklere bakalım. 2005’te resmi AB müzakere süreci başladı. Ancak Türkiye Ankara Ortaklık Anlaşması’nın Ek Protokolü üzerinde görüş birliğine varana kadar sekiz müzakere faslı açılmayacak ve hiçbir fasıl geçici olarak kapanmayacak. Avrupa vatandaşlarına, AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerde Türk vatandaşlarına açıklık borcumuz vardır ve bu EPP için 2019 Avrupa seçimleri öncesinde önemli bir konudur. Bu aşamada Türkiye Avrupa Birliği’nin bir parçası olma kriterini yerine getirmiyor. Gerçekler bunlardır” şeklinde konuştu.

AB’nin Türkiye ile gümrük birliğini artırması olasılığıyla ilgili olarak da Daul, AB Gümrük Birliği anlaşmasının 20 yılı aşkın bir süredir varolduğunu ve belki de güncelleştirilme zamanı eldiğini, AB’nin Türkiye için önemli bir ticari ortak olduğunu, Türkye için de AB’nin önemli olduğunu vurgulayan Joseph Daul, Avrupa Birliği’nin Ankara’nın ilk ticari ortağı olduğunu, Türkiye’nin de AB’nin dördüncü ihracat pazarı olduğunu anlattı.

2019 Avrupa seçimleri öncesinde Avrupa’nın geleceği ve popülizm dalgalarının yükselmesiyle ilgili çok ateşli tartışmalarla ilgili olarak da Başbakan Daul, “Popülizm dalgasının üstesinden gelebilmenin en iyi yolu Avrupa vatandaşlarına somut sonuçlar getirmektir. Avrupalılar için nerede bir farklılık yapabilirsek oradan başlamamız gerekiyor” dedi.

Joseph Daul şöyle devam etti:

“Harcanan her avro Avrupalıların yaşam kalitelerini artırmalıdır. EPP’nin her gün için güvenlik ve savunmadan, Savunma Fonu kurulmasından AB ülkeleri içerisinde yakın işbirliği, AB’nin dış sınırlarının korunması, ekonomik iyileşme, AB vatandaşlarını küreselleşmiş bir dünyanın ve dijital toplumun zorluklarına hazırlayacak politikalarla bir Sosyal Avrupa oluşturmaya kadar yaptığı budur. Yeni bir tehlike doğmaktadır; halkçılar yanlış vaatlerden sahte haberlere taşınmaktadırlar.”

“Avrupa seçimlerinde oldukça uyanık olmalıyız. Brexit Kampanyası’nda Nigel Farage’a olanlara bakınız. Avrupa Birliği’nin faydalarını anlatmak için iki kat çabaya ihtiyacımız vardır. Kurumlarımız popülistlerin saldırılarını kaldıracak kadar güçlüdür ama tersine bu onları korumaktan bizi men edemez.”

Mali krizi ele alış şekillerinden dolayı popülizmin artmasında AB kurumlarının da bazı sorumlulukları olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

“Mali krizin ele alınması şekline Üye Devletler arasında büyük dayanışma gösterildi. İzlanda’da birçok kişi herşeyini kaybederken bu dayanışmanın insanların birikimlerini korumasını mümkün kıldığı unutulmamalıdır. ABtüm Avrupalıların daha iyi bir gelecek elde etmesi için gerekli her şeyi yapmıştır. Bu dayanışma sorumlulukla birleşmiştir. Zor hatta acımasız kararlar alınmıştır ancak her zaman Avrupa vatandaşlarının refahı akılda tutulmuştur.”

“Kriz zamanlarında ağır tedbirler almak gerçek liderliği gösterir. Popülistler insanlar üzerinde korku yaratırken ve yaratmaya devam ederken EPP cevaplar ve sonuçlar sağlamıştır.”

“AB ekonomisi toparlanmaya başladığından Avrupa halkının çabaları faydasız değildir. Büyüyen bir ekonomi istihdam, istikrar ve kara günlere hazırlanma olasılığı demektir. İşsizlik oranı krizin başlamasından bu yana en düşük düeyindedir, Avro bölgesinde %8,7 ve AB içinde %7,3’tür. Juncker’in göreve gelmesinden bu yana yaklaşık 9 milyon istihdam yaratılmıştır. İnsanların bunun hissetmeleri için zamana ihtiyaçları vardır.”

Son olarak Kıbrıs daha erken kurtulmayı başarmışken Yunanistan’ın niçin hala kurtarma program uyguladığını izah etmesi istenen Daul şöyle konuştu:

“Her iki ülke, mali krizden çok şiddetli etkilenmişlerdir. Hem Yunanlılar hem de Kıbrıslılar birçok fedakarlık yapmıştır. Kıbrıs iyileşme yolundayken Yunanistan niçin geride kalmıştır? Çok basit. Ülkenin başında kim olduğuna bakalım. Nicos Anastasiades hükümeti adanın ekonomisini korumak ve Kıbrıs halkının geleceğini garanti altına almak için zor ama gerekli reform kararları almıştır. Nicos Anastasiades, Kıbrıs ekonomisine güveni geri getiren güvenilir bir Avrupalı ortaktır. EPP Zirvelerine katılan Cumhurbaşkanı Anastasiades’e her zaman güveniyoruz. Kıbrıs Maliye Bakanı Georgiades de ayrıca EPP Maliye Bakanları toplantılarında oldukça aktiftir ve harika işler yapmaktadır. Yunanistan’da reform süreci, Başbakan Tsipras’ın Yunan halkının çabalarını riske atan siyasi oyunlarından dolayı çok yavaş ilerlemektedir.”

Kha