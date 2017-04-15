Avrupa Halk Partisi Türkiye raportörü Sommer: Referandum sonrasında Türkiye ile AB müzakerelerine devam edilmeyebilir

Avrupa Halk Partisi grubu Türkiye raportörü Sommer, referandum sonrasında Türkiye ile AB arasındaki müzakerelere devam edilmeyebileceğini söyledi. Erdoğan da AB ile ilişkileri gözden geçirmek istediklerini duyurdu.

Avrupa Parlamentosu Avrupa Halk Partisi grubu Türkiye Raportörü Renate Sommer Türkiye’de yapılacak anayasa değişikliği referandumu sonrasında Ankara ile Avrupa Birliği (AB) üyeliği müzakerelerine son verilebileceğini tahmin ediyor. Sommer Fransız Haber Ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada, “üyelik müzakereleri öyle ya da böyle zaten ölmüş durumda” dedi. Sommer, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa, muhatabımız bir diktatör olacak. Üyelik müzakerelerine devam edilebileceğini pek düşünemiyorum” şeklinde konuştu.

Avrupa Parlamentosu milletvekili Sommer’e göre, referandum başka türlü sonuçlansa da müzakereler “ölmüş durumda.” Sommer, Türkiye ile AB arasındaki müzakerelerin otomatik olarak sona ermesine yol açacak idam cezası geri getirilmediği sürece, AB Komisyonu’nun halen müzakereleri sürdürmekten yana olduğunu hatırlattı. Sommer, “aslında AB, Türklerin buna son vermesini bekliyor” şeklinde konuştu. Erdoğan’ın AB üyeliğinin referanduma sunulabileceğini söylediğini belirten Sommer, “Erdoğan’ın fikrini açıkça ortaya koyması gerektiğini” vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise AB ile ilişkileri sorgulayan sözlerini tekrarladı. Cuma akşamı TRT’nin sorularını yanıtlayan Erdoğan, pazar gününden sonra hükümetle birlikte AB ile ilişkiler konusunu ele alacaklarını ifade etti. Erdoğan, “Çünkü Avrupa Birliği’nin 54 senedir bize çektirdiği çile yeter. 54 sene, böyle bir ülke yok. Hiçbir ülkeye bunlar böyle çile çektirmediler. Türkiye herhalde bunların şamar oğlanı değil, herkes haddini bilecek” şeklinde konuştu.

Mülteci anlaşması devam edecek

Avrupa Parlamentosu Avrupa Halk Partisi Grubu Türkiye Raportörü Renate Sommer, Türkiye ile yaşanan gerginliğe rağmen, geçen yıl imzalanan mülteci mutabakatının sürdürüleceğini işaret etti. “Mülteci anlaşmasının feshedileceğini düşünmüyorum” diyen Sommer, “Erdoğan’ın da boğulan insanların fotoğraflarına dayanamayacağını” savundu.

Sommer, mülteci mutabakatı çerçevesinde verilen Gümrük Birliği’nin genişletilmesi sözünden vazgeçilmemesi çağrısında da bulundu. Türkiye açısından bunun ekonomik önemine işaret eden Sommer, Türkiye ile AB’nin “diyalogta kalması” için Gümrük Birliği’nin önemli bir olanak sunduğunu dile getirdi.

Dw-Afp