Avrupa Halk Partisi Genel Sekreteri Isturiz:Türkiye, Kıbrıs’ta çözüme katkıda bulunmamaya karar vererek AB üyeleriyle ilişkilerini ‘onarma’ fırsatını kaybetti

Avrupa Halk Partisi Genel Sekreteri Antonio Lopez Isturiz, yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler gözetiminde yapılan son tur müzakerelerde Kıbrıs sorununun çözümüne katkıda bulunmamaya karar veren Türkiye’nin, Avrupa Birliği üyesi ülkelerle ilişkilerini ‘onarma’ fırsatını kaybettiğini vurguladı.

Antonio Lopez Isturiz, Brüksel’de Devlet ve Hükümet Başkanları’nın Türkiye ve Türkiye Cumhurbaşkanı’yla ilgili aldığı kararların görüşüldüğü son iki Avrupa Halk Partisi (EPP) Zirvesi’ne katıldı.

Genel Sekreter Isturiz açıklamasında, EPP AB hükümetlerinin çoğunluğunun resmi görüşünün, Erdoğan’ın şimdi ülkesi için Doğu, Rusya ve İran’a bakarak özel bir strateji belirlediği yönünde olduğu mesajını iletti ve bu yeni stratejide Kıbrıs sorununun çözümünü kurban ettiğini belirtti.

Isturiz, Avrupa Halk Partisi Zirvesi’ndeki görüşmeleri ‘Türkiye’nin Avrupa üyelik süreci Kıbrıs sorununun çözümünden geçmektedir’ şeklinde tarif etti ve ‘Demokratik değerlerden kaçan bir ülkeden çok şey beklemenin akılcı olmadığını’ açıkladı.

Genel Sekreter, iki hafta önce yapılan EPP siyasi kurulunda, ‘şüphesiz, açık tartışmalar yaptıklarını ve (Kıbrıs Cumhurbaşkanı) Nicos Anastasiades önderliğinde yapılmakta olan çözüm çabalarını desteklediklerini teyit ettiklerini söyledi ve şöyle devam etti:

“Sadece EPP Başkanının değil tüm başkanların, başbakanların ve üyelerin görüşü, Nikos Anastasiadis’in yapılacak her şeyi yaptığıdır. Ancak maalesef Türkiye’nin bölge için, başta Kıbrıs ve sonra Avrupa genelinde, hoş olmayan başka bir gündemi vardı. Son müzakerelerde bizim Türkiye’den beklediğimiz hamleyi yapmadı.”

Bizim düşüncemiz, Kıbrıs’ta iyi bir çözümün ancak Avrupa-Türkiye ilişkilerini geliştirebilir olduğu yönündedir. Çözüm olmaması Türkiye’ye karşı Avrupa Birliği üyesi birçok ülkede ve kamuoyunda olumsuz düşünceleri artırır.”

“Kıbrıs sorununun esas sorunlarından biri budur ve biz biliyoruz ki Anastasiadis birçok önemli imtiyazlar yapmış ve gerçekten bir çözüm bulunmasını istemiştir. Ancak Türkiye ne yapmıştır, bizim için sadece sürpriz değil aynı zamanda hayal kırıklığıdır da.”

“Görebileceğiniz gibi, size şu ana kadar herkesin olduğu gibi Birleşmiş Milletlerin de sorunu çözme çabalarının arkasında olduğunu söylemedi. Her şey kurallar esasında yapılır ve olağanüstü bir hız vardı.

“Bunun ortadan kalkması talihsizlikti. Çünkü Erdoğan bencilce nedenlerden ötürü, ileriyi göremedi, adadan 40,000 askeri geri çekmeyi reddetti.”

“Bu Türkiye etrafında Avrupa’da oluşan güven duvarı eksikliğinin inşasının başka bir tuğlasıydı.”

Avrupa Halk Partisi üyeleri Türkiye’nin demokrasiden uzaklaştığı, Batı’nın dışında müttefikler aradığı, ‘Ankara’nın şimdi içinde bulunduğu böyle bir rejimle ondan bekleyeceğimiz bir şey yoktur. Eğer Türkiye demokratik olsaydı, stratejisini tahmin edebilirdik ancak bugün Erdoğan sadece her anlamda daha fazla güç ve daha fazla etki arayışındadır.”

“Bu nedenle İran’la işbirliği bir oyun değildir.”

“Erdoğan’ın Avrupa Birliği ile ilişkilerini düzeltmesi için birçok fırsatı vardır. Kıbrıs sorunu bunlardan biriydi ancak Kıbrıs Sorunu Türkiye’nin yeni doğu politikasına kurban gitti.”

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