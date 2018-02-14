Avrupa Halk Partisi Başkanı Daul: Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik eylem ve tehditleri kabul edilemez Reviewed by Momizat on . Avrupa Halk Partisi (AHP) Başkanı Joseph Daul, Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyetine veya başka bir Avrupa Birliği'nin üye ülkesine karşı tehditler veya  eylemlerde Avrupa Halk Partisi (AHP) Başkanı Joseph Daul, Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyetine veya başka bir Avrupa Birliği'nin üye ülkesine karşı tehditler veya  eylemlerde Rating: 0
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Avrupa Halk Partisi Başkanı Daul: Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik eylem ve tehditleri kabul edilemez

Haber Tarihi:: 14 Şubat 2018 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Avrupa Halk Partisi (AHP) Başkanı Joseph Daul, Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyetine veya başka bir Avrupa Birliği’nin üye ülkesine karşı tehditler veya  eylemlerde bulunmasının kabul edilmez olduğunu söyledi.

Daul, kendi sosyal hesabına, Avrupa Halk Partisi’ne üye olan DİSİ partisinin, durumun ciddiyeti hakkında kendisini bilgilendirdiğini yazdı.

Avrupa Halk Partisi Başkanı mesajında, Türkiye’nin iyi komşuluk ilişkileri kurması, farklılıkların çözümlenmesi amacıyla barışçıl yöntemler bulunması ve tüm ülkelerin egemenlik haklarına saygı duyması ve uluslararası hukukun uygulanması gerektiğini yazdı.

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