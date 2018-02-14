Avrupa Halk Partisi Başkanı Daul: Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik eylem ve tehditleri kabul edilemez Reviewed by Momizat on Şub 14 . Avrupa Halk Partisi (AHP) Başkanı Joseph Daul, Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyetine veya başka bir Avrupa Birliği'nin üye ülkesine karşı tehditler veya eylemlerde Avrupa Halk Partisi (AHP) Başkanı Joseph Daul, Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyetine veya başka bir Avrupa Birliği'nin üye ülkesine karşı tehditler veya eylemlerde Rating: 0