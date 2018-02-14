Avrupa Halk Partisi Başkanı Daul: Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik eylem ve tehditleri kabul edilemez
Avrupa Halk Partisi (AHP) Başkanı Joseph Daul, Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyetine veya başka bir Avrupa Birliği’nin üye ülkesine karşı tehditler veya eylemlerde bulunmasının kabul edilmez olduğunu söyledi.
Daul, kendi sosyal hesabına, Avrupa Halk Partisi’ne üye olan DİSİ partisinin, durumun ciddiyeti hakkında kendisini bilgilendirdiğini yazdı.
Avrupa Halk Partisi Başkanı mesajında, Türkiye’nin iyi komşuluk ilişkileri kurması, farklılıkların çözümlenmesi amacıyla barışçıl yöntemler bulunması ve tüm ülkelerin egemenlik haklarına saygı duyması ve uluslararası hukukun uygulanması gerektiğini yazdı.