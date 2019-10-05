Avrupa Bölgeler Komitesi Başkanı Lambertz: Popülizm ancak üye ülkeler esas konularda dayanışma gösterirlerse yatışır

Avrupa Bölgeler Komitesi Başkanı Karl-Heinz Lambertz, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği’nin yakın gelecekte genel olarak ana sıkıntılarını âdemi merkeziyetçi iddialı uzun vadeli bir AB bütçesi temin etme ve vatandaşlarının günlük ihtiyaçlarını karşılamanın oluşturduğunu söyledi.

Brüksel’de 7-10 Ekim tarihlerinde yer alacak olan AB Bölgeler ve Şehirler Haftası öncesinde Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) bir demeç veren Lambertz, popülizmin ancak üye ülkeler, bölgesel yatırım, sosyal politika, sürdürülebilir tarım, iklim değişikliği ve göç gibi esas konularda dayanışma gösterirlerse yatışabileceğini belirtti.

Avrupa demokrasisini güçlendirmek, AB’nin katma değerini garantilemek ve vatandaşlarına yakın bir Avrupa yaratmanın bölgelerle ve şehirlerle gerçek bir ortaklık yapmadan mümkün olmayacağını ifade eden Karl-Heinz Lambertz, Komisyon eski Başkanı Junker’le tutarlı ilişkileri ve yeni seçilen başkandan beklentileriyle ilgili soruyu yanıtladı ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile tanıştığını ve enerjisinden, vizyonundan ve kararlılığından etkilendiğini kaydetti.

Lambertz, bu yıl Hafta’nın Avrupa için politik açıdan önemli bir değişiklikle geldiğini, 2019’da Avrupa seçimleri olduğunu, AB bütçesi ve 2021-2027 uyum politikası paketi üzerinde görüşmelerin devam ettiğini anlattı.

Avrupa Bölgeler Komitesi Başkanı Karl-Heinz Lambertz şöyle devam etti:

“Hafta Avrupa Parlamentosu’nun yeni üyelerinin görevlerini devralmasıyla geldi, çok geçmeden yeni Avrupa Komisyonu – AB’nin yönetimi -görevlerine başladı. Şimdi AB’ni gelecek on yıla götürecek kişilerle etkileşim içinde olmak ve gelecek yıllardaki öncelikleri belirlemek açısından önemli bir fırsat olacaktır.”

“Bu bağlamda yerel ve bölgesel hükümetlerin kamu yatırımlarının %50’den fazlasından ve AB politikasının %70’den sorumlu olduklarını unutmamalıyız.”

“Uyum politikası, çevre koruması veya sosyal dâhiliyet gibi alanlarda deneyimleri eğer AB etkin olacaksa ve vatandaşlarıyla yeniden birleşecekse çok önemlidir. Fikirleri paylaşmak ve gelecek tartışmaları desteklemek, uyum politikasının Avrupa entegrasyonu için temel bir rol oynadığını göstermek için bu bir fırsattır.”

Avrupa Komisyonu ve Parlamentosu’nun yeni görevine başlamasıyla AB gündemi üç öncelik üzerinde yoğunlaşmıştır: ‘Avrupa için Yeşil Anlaşma; Avrupa Komisyonu Başkanlığı’na seçilen von der Leyen’in seçtiği kelimeleri kullandığı ‘insanlar için çalışan bir AB ekonomisi ve kıta genelinde dijital yeniği yaymak.”

Karl-Heinz Lambertz, bu bağlamda Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası bölgelerin ve şehirlerin vatandaşların günlük yaşamlarını iyileştirmek için AB fonu kullanmakta olduklarını göstermek için eşsiz bir fırsat sağlayacağını kaydetti.

Bir sonra AB bütçesi için yoğun müzakereler yapılacağını, uyum politikası ve merkezileştirilmiş AB yatırımını kesmek için tartışmak, sürdürülebilir, vatandaşlara daha yakın bir Avrupa olması çabalarının geri gelmesi fırsatının doğacağını belirten Lambertz, şöyle konuştu:

“Bu yılki Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası dolayısıyla, aralarında 600 politikacı bulunan 9.000’i aşkın kişinin, Avrupa’da bölgesel gelişimin geleceğini görüşmek için Brüksel’de toplanacak. 200’ü aşkın atölye çalışması ve tartışmalar, sergiler ve ağ oluşturma çalışmaları yapılarak bölgeler ve şehirlerin AB fonlarını nasıl kullandıklarını gösterme fırsatı bulacaklardır.”

7 Ekim’de Lambertz haftayı, Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Klara Dobrev, AB Komiseri Elzbieta Bienkowska ve beş genç politikacıyla bir görüşme yaparak açacak.

Lambertz, “Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komite Başkanı Luca Jahier dâhil bir dizi konuşmacıyla kalıcı müzakereler yaparak AB’nin vatandaşlara nasıl yakınlaştırılacağını da görüşeceğim. İklim değişikliğinin acilyeti olmasından dolayı AB’nin kömür bölgelerinin temiz enerjiye dönüşmesinin nasıl destekleneceği üzerinde üst düzey bir konferans yapılacak” dedi.

Avrupa Bölge Komitesi tarafından etkinlik 2003’te başlatıldığında ilk görüş yerel ve bölgesel temsilcileri Brüksel’de bir araya getirmek AB bölgesel politikasında bilgi ve deneyim alışverişi yapmak olduğunu ifade eden Lambertz, “Avrupa Komisyonu’nun Bölgesel Politika için Genel Direktörü, konferansta potansiyel gördü ve bir yıl sonra bu etkinliği organize ederek bizi bir araya getirdi” dedi.

Lambertz, o zamandan bu yana Hafta’nın AB Bölge Politikası üzerinde Avrupa’da büyük bir etkinlik olduğunu ve her yıl genişlediğini, Avrupa genelinde bölgesel ve yerel gelişimde uzmanlar için bir toplantı yeri olduğunu anlattı.

Her yıl Ekim ayında bazı yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa karar mekanizmaları, politikacılar ve uzmanların sayısının artmakta olduğunu vurgulayan Avrupa Bölgeler Komitesi Başkanı Karl-Heinz Lambertz, şöyle devam etti:

“Sadece sayılar hesaba katılmadı, politik odaklanma ve kaliteye ulaşılması da istendi. Bu yıl yerel ve bölgesel seçilmiş liderlerin yan ısıra aralarında 100 genç politikacının da bulunduğu politikacıların artmasına da ağırlık verdik. Brüksel ve Avrupa sık sık mesafeli olarak algılanır ve her düzeyde politikacı için görüşlerini paylaşma fırsatı verilmesi önemlidir. Böylelikle AB işlerinde kendi seçmenlerini en iyi şekilde temsil ederler.”

KHA/MG/MHY/2019