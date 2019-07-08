Avrupa Birliği’nde 20-34 yaş arası mezunlar arasında istihdam oranı %85,5; oldu

Avrupa Birliği’nde (AB) 20-34 yaş arası mezunlar arasında istihdam oranı 2018’de son üç yılda %85,5 olarak gerçekleşti.

Avrupa Birliği İstatistik Dairesi’nin açıklamasına göre, aynı durum Kıbrıs’ta %81,3 beşinci en düşük oran oldu ancak AB ortalamasına yakın olduğu belirtildi.

2018’de mezunları arasında AB üyesi ülkelerin en yüksek istihdam oranı Malta’da %96,7; Hollanda’da %94,8; Almanya %94,3 ve Lüksemburg %94,0 olarak tespit edildi.

Oranı %80’in altında olan dört AB üyesi ülke de, İspanya %77,9; Hırvatistan %75,2; İtalya %62,8 ve Yunanistan %59,0 şeklinde sıralandı.