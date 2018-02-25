Avrupa Birliği yıllık enflasyonu Aralık 2017’de %1,7 iken Ocak 2018’de %1,6’ya düştü

Kıbrıs, Ocak 2018’de AB içerisinde yıllık en düşük enflasyon oranını (%-1,5) kaydetti.

Avrupa Birliği İstatistik Daires Eurostat’a göre Kıbrıs’ı %0,3 ile İrlanda ve %0,2 ile Yunanistan izledi.

Avro bölgesinde de yıllık enflasyon oranı, Aralık 2017’de %1,4 iken Ocak 2018’de %1,3’e düştü.

Ocak 2017’de bu oran %1,8 idi. Avrupa Birliği yıllık enflasyonu da Aralık 2017’de %1,7 iken Ocak 2018’de %1,6’ya düştü. Bir yıl önce bu oran %1,7 idi.

Euorstat’ın verilerine göre en yüksek yıllık oran, %3,6 ile Litvanya ve Estonya’da görüldü. Aralık 2017 ile karşılaştırıldığında yıllık enflasyon yirmi bir üye ülkede düştü, bir ülkede aynı kaldı, altı ülkede yükseldi.

Ocak 2018’de, yıllık avro bölgesi enflasyon oranına en yüksek katkı, %0,56 ile hizmetlerden geldi. Bunu %0,39 ile yiyecek alkol ve tütün, %0,22 ile enerji ve %0,15 ile sanayi ürünleri izledi.