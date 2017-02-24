Avrupa Birliği tarım-gıda ihracatı 2016’da yeni bir rekorla 130,7 milyar avroyu buldu

Avrupa Birliği tarım-gıda ihracatı 2016’da yeni bir rekor kaydederek toplam ihracatta 130,7 milyar avroyu buldu. Bu rakam 2015 ‘le kıyaslandığında 1,7 milyar avro fazla oldu.

Avrupa Komisyonu’na göre yıllık ihracatta en fazla artış 1,26 milyar avro ile ABD’de, 1,06 milyar avro ile Çin’de kaydedildi.

Avrupa Birliği tarım-gıda ithalatı değeri de %1,5 düşerek 112 milyar avro oldu.

Bu durum, AB tarım-gıda ticaret fazlasında 18,8 milyar avroluk bir yükselişe neden oldu. Bu rakam 2015’te 15,3 milyar avro idi.