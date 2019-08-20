Avrupa Birliği kayyum atamalarından endişeli

Diyarbakır, Van ve Mardin’in belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına Avrupa Birliği’nden de tepki geldi. Brüksel, kayyum atamalarının demokrasi açısından endişe verici olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilciliği sözcüsü Maja Kocijancic tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanları Selçuk Mızraklı, Bedia Özgökçe Ertan ve Ahmet Türk’ün görevlerinden alınmasının, 31 Mart seçimlerinin demokratik sonuçlarına saygıyı tartışmaya açması nedeniyle ciddi bir endişe kaynağı olduğu” vurgulandı.

https://www.avrupa.info.tr/tr/news/turkiyenin-guney-dogusunda-secilmis-belediye-baskanlarinin-gorevlerinden-uzaklastirilmasi-ve

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