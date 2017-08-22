Avrupa Birliği Bakanı Çelik: “Kıbrıs müzakereleri dondurulmuş değil tamamen bitmiştir”

Kıbrıs müzakereleriyle ilgili konuşan AB Bakanı Ömer Çelik, “Kapsamlı müzakereler artık bitmiştir. Askıya alınmış ya da dondurulmuş değildir tartışılacak her şey tartışıldı bu süreç sona erdi. Bu süreci sabote eden Rum tarafı oldu. İşimiz köprü kurmak duvar örmek değil” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, NTV canlı yayınında Oğuz Haksever’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kıbrıs müzakereleriyle ilgili konuşan Çelik, “Kapsamlı müzakereler artık bitmiştir. Askıya alınmış ya da dondurulmuş değildir tartışılacak her şey tartışıldı bu süreç sona erdi. Bu süreci sabote eden Rum tarafı oldu. İşimiz köprü kurmak duvar örmek değil” dedi.

Çelik’e yöneltilen sorular ve alınan yanıtlar şöyle:

Cumhurbaşkanı’nın bir açıklaması oldu; ”Şahsımın ve sözcülerimin dışında yapılan hiçbir açıklamanın benimle ilgisi yoktur, partimle ilgisi yoktur. Kimsenin racon kesmesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse, bu raconu bizzat kendim keserim” dedi. Sizin bu konuda bir değerlendirmeniz olabilir mi?

Bu bizim için hassas mesele. Ben de parti sözcülüğü yaptığım zaman da bir iki tane oluşumu görerek isim vermeden söylemiştim. Zaman zaman bazı isimler örneğin medyanın içerisinde bazı sivil toplum örgütlerinin içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız adına hareket ettiğini söylerek tırnak içerisinde belli yerleri şekillendirmeye belli yerlere operasyon yapmaya çalışıyor. Anadolu’yu gezerken bakıyorsunuz bir sivil toplum kuruluşu kurulmuş birileri tarafından bu AK Parti’nin sivil ayağıdır denilerekten bakıyorsunuz oradaki idarecilerle belli ilişkiler geliştirmeye çalışıyorlar. Bu tip durumlarda biz çok hassasız. Sosyal medya maalesef büyük bir okyanus bunun içinde iyi de var kötü de var. Zaman zaman AK Parti’li siyasetçileri nasıl AK Parti’li olunması gereken mesajlar da çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MİT TIR’ları olayının ardından CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile ilgili söyledikleri…

Ana muhalefet partisinin genel başkanının tutuklanacağı gibi bir spekülasyon üzerinde konuşmaya değer bir konu değil. Bunun gündeme gelme biçimi negatif bir gündem oluşturmaya yönelik spekülasyondan ibaret. Kendimizle yarışıyoruz ana muhalefet partisi ile yarışmıyoruz. Sol adına siyaset yapan ama evrensel sol açısından baktığımızda aşırı sağ düşen bir siyaset partisi var. Bir türlü gerçek bir muhalefet üretemeyen yapısı var. Ergen psikolojisiyle hareket ediyor. Eğitimden ekonomiye tepkiselliğin ötesinde meseleleri tartışabildiğimiz rekabet içerisinde bizi yoran bir ana muhalefet partimiz olsaydı. Gündemi tutmaya çalışıyorlar. Esas olan şudur siyasetin kendini anlatacağı yer halktır.

Zekai Aksakallı 15 Temmuz’un önemli isimlerinden biriydi Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan 2. Kolordu Komutanlığı’na atandı. Neler söylemek istersiniz?

Bunlar asker kişiler. Suriye’deki operasyonlarda rolü belli son derece değerli saygın bir komutan. Tenzil-i rütbe gibi algılamamak lazım. Türkiye bir zamanlar MGK’dan MGK’ya YAŞ’tan YAŞ’a nefesini tutarak yaşardı. MGK’ların kriz olmadığı durum demokrasinin işlediği durumlardır. Süreci normal şekilde ele alıyoruz.

Almanya Başbakanı Merkel’in Gümrük Birliği ile ilgili açıklamaları…

Gümrük Birliği, AB üyeliğimiz ile taçlanmalıydı. Merkel’in açıklamasını çok yadırgadım, talihsiz buldum. Merkel açısından çok kırılgan buldum bu değerlendirmeyi. AB ilk defa ticarette korumacı bir yaklaşım üretti. Almanya’daki seçim sonrası ilişkilerde yumuşama olur. Bendeki anketlere göre hem Merkel’in hem Schulz’un geçen sene alınan oylardan birer ikişer puan geride olduğu gözüküyor.

ALMANYA İLE TIRMANAN GERİLİM

Türkiye Batı ittifakında misafir değildir ev sahibidir. Dünyada NATO’dan OECD’ye kadar birçok yerde kurucu üyeyiz. Avrupa’da misafir değiliz ev sahibiyiz. Değerlerimize saygı istiyoruz. Bazı eleştiriler geliyor deniyor ki bu tartışma zararlıdır. Bu ilişkilerin düzeltilmesi lazım. Evet. Türkiye’ye tek taraflı şeyler öneriyorlar. Almanya’dan son zamanlarda gelen bazı mesajları siyasetin doğasına aykırı açıklamalar olarak yadırgıyorum.

KIBRIS MÜZAKERELERİ

Kapsamlı müzakereler artık bitmiştir. Askıya alınmış ya da dondurulmuş değildir tartışılacak her şey tartışıldı bu süreç sona erdi. Bu süreci sabote eden Rum tarafı oldu. İşimiz köprü kurmak duvar örmek değil.

Tak

http://www.ab.gov.tr/ab-bakani-omer-celik-ntvde-canli-yayinda-gundemi-degerlendirdi_50885.html