Avrupa Armatörler Birliği ECSA: Türk ambargosu Avrupa çıkarlarını etkiliyor

Avrupa Armatörler Birliği (ECSA) Başkan Yardımcısı Claes Berglund, perşembe günü Kıbrıs Denizcilik Odası’nın(KDO) Limasol’da düzenlediği yıllık Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Kıbrıs bayrağı altındaki gemilere karşı uygulanan tek taraflı Türk ambargosunun etkilerinden söz ederek bunları kınadı.

Berglund selamlama konuşmasında Avrupa Armatörler Birliği’nin, temel kuralları Dünya Ticaret Örgütü gibi kurumlar tarafından yönetilecek çok taraflı bir ticaret sistemini desteklediğini açıkladı ve şunları söyledi:

“Çoğu Avrupalı armatörlere ait olan Kıbrıs bayrağı altındaki gemilere, malların, hizmetlerin, serbest dolaşımını engelleyen ya da belirli ülkelere ulaşım hizmetlerinin teminini önlemeyi hedefleyen Türk ambargosu gibi tek taraflı eylemleri şiddetli bir şekilde kınıyoruz”.

“Bundan dolayı ΚDO ile sıkı işbirliği içinde, ECSA, Avrupa nakliyesini etkileyen bu tek taraflı kısıtlama eylemini kaldırması için, Avrupa kurumlarına ve özellikle de AB Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosuna baskı uygulamaya çalışıyoruz”.

Bundan önce, Uluslararası Denizcilik Odası (ICS) Başkanı Esben Poulsson, bu sorunların en erken zamanda çözülmesi dileğinde bulunarak, bunun Kıbrıs Denizcilik Odası’nın tüm üyelerini ilgilendirdiğini söylemişti.

Her iki yetkili selamlama konuşmalarında Kıbrıs Denizcilik Odası’nın rolünün altını çizerek bunu “örnek bir ortak” olarak nitelendirdiler ve Avrupa ve uluslararası nakliyatla ilgili önemli kararların alınmasında mükemmel bir işbirliği gerçekleştirildiğini vurguladılar.

Bunun yanı sıra Kıbrıs Denizcilik Odası’ndan ayrılacak olan Başkanı Themis Papadopoulos Kıbrıs Denizcilik Odası’nın kuruluşunun 30. yılına ve eylemleri ve katkısına değinerek en büyük zorluluğun Türk ambargosu olduğunu söyledi.

Ambargonun kaldırılmasıyla tüm Kıbrıs nakliyesinde büyük bir gelişme kaydedileceğini vurguladı.

Bunun dışında, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün Ocak 2020’den itibaren kirletici emisyonların azaltılması kararının uygulanması ışığında, nakliyenin göğüslemesi gereken zorluklara da değinerek Kıbrıs Denizcilik ve Ticaret Odası üyelerinin çıkarlarının güvence altına alınması için ΚDO’nın aktif bir şekilde ICS ve ECSA katılımının önemli olduğunu vurguladı.

2019-2021 dönemi için Kıbrıs Nakliye Ticaret Odası Yeni Yönetim Kurulu başkanlığının Philippos Philis’in seçildiğini duyurdu.

Kha